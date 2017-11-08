MHP’de hedef 40 bin rekor oy

Bu kapsamda mahallesindeki tüm okul ve sandıklara ESG atamasını eksiksiz olarak yapmış olan 7 mahalle başkanına, İzmit İlçe Başkanlığında düzenlenen bir tören ile başarı plaketi verildi.

MHP İzmit İlçe başkanı Ahmet Yalçınöz İl Başkanı Aydın Ünlü’ye ilgi ve desteğinden dolayı teşekkür ederek başladığı konuşmasında merkez İzmit ilçe teşkilatı olarak öncü ve örnek olma sorumluluğunu hissederek çalıştıklarını belirtti. Yanlınöz, “ Teşkilatlardan sorumlu ilçe başkan yardımcım Murat ÖRNEK soyadına yakışır şekilde örnek çalışmalara imza atmaktadır. Kendisine teşekkür ediyorum. Çok kısa sürede çok mesafe alınmış olup İzmit ilçe yarın seçim olacakmış gibi organize olmuş durumdadır. Tüm ESG’lerini belirleyerek listelerini hazırlayan 7 mahalle başkanına bu başarılarından dolayı bir plaket vererek emeklerini karşılıksız bırakmak istemedik. Bizler de MHP olarak bu çalışmaların karşılığını ilk seçimlerde oy artışı olarak alacağımızdan çok eminiz. Emeği geçen tüm partililere teşekkür ediyorum. Ekibime güveniyorum. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır” dedi.

MHP’YE GÖRÜLMEMİŞ TEVECCÜH VAR

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ise konuşmasında Milliyetçi Hareket Partisine halk nezdinde şu ana kadar hiç görülmemiş bir teveccüh ve ilgi olduğunu belirterek önümüzdeki ilk seçimde bu ilgi ve muhabbetin sandığa mutlaka yansıması gerektiğini vurguladı. Ünlü, “Genel başkan Devlet Bahçeli’nin icraat ve söylemleri ile açtığı yolda biz MHP’lilere düşenin emin adımlarla yürümekten başka bir şey olmadığı açıktır. Yapmamız gereken teşkilatçılığı ile diğer partiler tarafından yıllardır taklit edilen MHP’yi yeniden bu kimliğini ön plana koyarak seçime hazır hale getirmektir. Bunun için her MHP yöneticisi, mahalle başkanı ve sandık görevlisi üzerine düşen görevi yerine getirmelidir. Getirecektir. Bundan hiç şüphem yok.

3 ARALIK’TA SEÇİM TATBİKATI

Bilindiği üzere 3 Aralık 2017 Pazar günü MHP Kocaeli’de bir seçim tatbikatı yapacaktır. Köyler hariç Kocaeli’deki tüm mahalle ve okullarda sanki o an seçim varmış gibi hazır olunacaktır. Her mahalle başkanı kendi mahallesindeki okullarda ESG’leri ve listeleri ile hazır olacak ve MHP İl yönetiminden gelen görevlilere listelerini ve oy tahminlerini teslim edecektir. Listeler il başkanlığında toplanarak tasnif edilecek ve MHP’nin Kocaeli’de ilk seçimde almayı hedeflediği oy miktarı belirlenerek ve genel merkeze raporlanacaktır. İlk seçimde Kocaeli’de en az 40 bin rekor MHP oyu hedeflenmektedir” dedi. Aydın Ünlü’nün konuşmasının ardından plaket törenine geçildi. Sırasıyla ESG çalışmalarını eksiksiz tamamlayarak plaket almaya hak kazanan mahalle başkanlarının isimleri şöyle:

ESG’Yİ TAMAMLAYAN MAHALLELER

Akçakoca Mahallesi Başkanı Yakup Güneş 5 sandık, Malta Mahallesi Başkanı Suat Yetik 13 sandık, Bekirdere Mahallesi Başkanı Fatih Baykal 17 sandık, Kuruçeşme Kocatepe Mahallesi Başkanı Kadir Kocatürk 7 sandık, Yeşilova Mahallesi Başkanı Murat Bir 19 Sandık, Yenişehir Mahallesi Başkanı A.Samet Debreli 43 sandık, Akpınar TOKİ Mahallesi Başkanı Aytekin Çilenk 8 sandık.

Ayşegül KALAYCI