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MHP’de hedef sandık başına en az...

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MHP’de hedef sandık başına en az...
MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, 3 Aralık’ta yapılacak olacak seçim provası sayesinde sandık başına en az 75 oy alan yapıyı oluşturacaklarını söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Kocaeli İl Teşkilatı istişare toplantılarının tamamlanmasının ardından saha çalışmalarına 4 Ağustos tarihinde İzmit İlçe Teşkilatı ile başlayacak. Parti teşkilatı 4 Ağustos’ta MHP İzmit İlçe Teşkilatı önünde saat 18.30’da aile fotoğrafı verecek.

NİÇİN MHP?

Saha çalışmaları hakkında bilgi veren İl Başkanı Aydın Ünlü, “İstişare toplantılarımız devam ediyor. Tüm ilçelerdeki istişare toplantılarının tamamlanmasının ardından saha çalışmalarına 4 Ağustos’ta İzmit İlçe Teşkilatı ile başlayacağız. Toplam 40 noktada vatandaşa ‘Niçin MHP?’ sorusunun cevaplarının yer aldığı broşürler dağıtılacak. 3 Aralık’ta seçim provası yapacağız. ESG çalışmamız var. Herkes ev ödevine çalışmış ve öğrenmiş olacak. Her sandık görevlisi kendi sandığından MHP’ye ne kadar oy çıkacağını bilecek. 1 Kasım seçimlerinde 4 bin sandık görevlisi ile sonuçlar konusunda yanılmadık ve 125 bin oy aldık. 7 Haziran seçimlerinde sandık başına 46 oy, 1 Kasım seçimlerinde ise 34 oy çıktı. Önümüzdeki seçimlerde 8 bin sandık görevlisi olacak. Sandık başına en az 75 oy alan yapıyı oluşturacağız. Bu hedefe ulaşacağız” dedi.

Ayşegül KALAYCI

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