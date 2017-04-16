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MHP'de heyecanlı bekleyiş

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MHP'de heyecanlı bekleyiş
MHP İl Teşkilatı sandıkların kapanmasının ardından il binasına geçerek seçim sonuçlarını il başkanlığında takip ediyor.

 

 

 

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