MHP’de iki kongre

YALÇINÖZ TEK ADAY
MHP İzmit İlçe Kongresi, saat 11.00’de Sabancı Kültür Merkezi’nde yapılacak. Mevcut Başkan Ahmet Yalçınöz, tekrar aday. Muhalif kesimden Ahmet Murat Metin aday olmayacağını açıkladı. 400 delegenin oy kullanma hakkı bulunduğu kongrede 45 kişilik yönetim ve 115 il delegesi belirlenecek. MHP milletvekili Saffet Sancaklı Divan Başkanlığı’nı yapacak.
KARAMÜRSEL’DE ÖKSÜZ
Karamürsel Kültür Merkezi’nde saat 10.00’da başlayacak MHP Karamürsel İlçe Kongresi’nde mevcut Başkan Çetin Öksüz tekrar aday. Öksüz’ün karşısında Ersin Özyılmaz’ın çıkabileceği konuşuluyor. 36 kişilik yönetim ve 21 il delegesi seçilecek.
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