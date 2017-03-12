MHP’de iki kongre

Milliyetçi Hareket Partisi’nde kongreler başladı. Dün yapılan Gebze ve Çayırova kongrelerinin ardından, bugün de İzmit ve Karamürsel ilçe kongreleri yapılıyor.

YALÇINÖZ TEK ADAY MHP İzmit İlçe Kongresi, saat 11.00’de Sabancı Kültür Merkezi’nde yapılacak. Mevcut Başkan Ahmet Yalçınöz, tekrar aday. Muhalif kesimden Ahmet Murat Metin aday olmayacağını açıkladı. 400 delegenin oy kullanma hakkı bulunduğu kongrede 45 kişilik yönetim ve 115 il delegesi belirlenecek. MHP milletvekili Saffet Sancaklı Divan Başkanlığı’nı yapacak. KARAMÜRSEL’DE ÖKSÜZ Karamürsel Kültür Merkezi’nde saat 10.00’da başlayacak MHP Karamürsel İlçe Kongresi’nde mevcut Başkan Çetin Öksüz tekrar aday. Öksüz’ün karşısında Ersin Özyılmaz’ın çıkabileceği konuşuluyor. 36 kişilik yönetim ve 21 il delegesi seçilecek.

Bu haber toplam 15 defa okunmuştur