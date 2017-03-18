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MHP’de iki kongre

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MHP’de iki kongre
MHP’nin ilimizde ilçe kongreleri devam ediyor. Bugün Dilovası ve Kartepe kongreleri yapılacak.

DİLOVASI’NDA İKİ LİSTE

MHP Dilovası İlçe Kongresi, parti binasında saat 10.00’da başlayacak. Mevcut ilçe Başkanı Hüseyin Türkel’in karşısına Cihan Sevinç de liste çıkartıyor. Kongrede 400 delege oy kullanacak. 29 kişilik ilçe yönetim kurulu, 9 il kongresi delegesi seçilecek.

KARTEPE’DE TEK LİSTE

MHP Kartepe İlçe Kongresi de bugün saat 12.00’de Uzunçiftlik Düğün Salonu’nda başlayacak. Mevcut İlçe Başkanı Murat Kalender yeniden aday ve rakip çıkması beklenmiyor. Kartepe’de de 400 delege oy kullanacak. 37 kişilik ilçe yönetim kurulu, 32 il delegesi belirlenecek.

Ayşegül Kalaycı

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