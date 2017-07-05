  • BIST 101.208
  • Altın 140,352
  • Dolar 3,5615
  • Euro 4,0457
  • Kocaeli 21 °C

MHP’de Kantaroğlu görevi teslim aldı

»
MHP’de Kantaroğlu görevi teslim aldı
MHP İl Kadın Kolları Özge Keçeci’nin yerine atanan Derince İlçe Kadın Kolları Başkanı Yasemin Kantaroğlu’na görevi MHP İl Başkanı Aydın Ünlü teslim etti.

İl binasında gerçekleşen devir teslim törenine ve Derince İlçe Başkanı Zeki Omurca ve partili kadınlar katıldı. Kantaroglu’nun MHP Derince İlçe Kadın Kolları Başkanlığı görevine de devam edeceği açıklandı. 

KEÇECİ VE EKİBİNE TEŞEKKÜR
Devir teslim töreninde konuşan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “MHP’nin 12. Olağan Kongresi'ni ve ilçe kongrelerini bitirerek, yeniden yapılanma dediğimiz bir teşkilat yapısını oluşturduk. Sayın Yasemin Kantaroğlu gösterdiği performans sonucu 'İl Kadın Kolları Başkanlığı'na atanmıştır. İnanıyorum ki MHP’nin kadınlara verdiği önemi gösterecektir. Biz de il başkanlığı olarak ne yaptığını bilen, plan programı olan yapısıyla eski başkanımıza çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bu bir bayrak yarışıdır. Yasemin Hanım’ın bu görevi başarıyla yürüteceğine eminim” dedi. 

kantaroglu.jpg

BAYRAĞI YÜKSEĞE TAŞIYACAĞIM
MHP İl Kadın Kolları yeni Başkanı Yasemin Kantaroğlu ise, “Bu görev benim için bir sürpriz oldu. Böyle önemli ve kutsal bir göreve beni layık gördükleri için sayın il başkanımıza ve ilçe başkanıma teşekkür ediyorum. Teşkilatçılıkta görev istenmez verilir. Devraldığım kutsal emanete sahip çıkarak bayrağı aldığım yerden daha yükseğe taşımaya çalışacağım. Ülkemiz ve kentimizde bulunan kadınlar adına çalışmalarımız devam edecektir” dedi. 

Ayşegül KALAYCI

partili-kadinlar.jpg

Bu haber toplam 197 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bu testi 10 saniyede geçmek mükemmel gözler demek04 Temmuz 2017 Salı 19:36
  • Karaman,"Uyuşturucunun kökünü kazıyacağız"04 Temmuz 2017 Salı 19:25
  • İştirakler Genel Müdürleri, Bayram’ı ziyaret etti04 Temmuz 2017 Salı 17:08
  • Başkan Köşker üst yapı çalışmalarını denetledi04 Temmuz 2017 Salı 17:04
  • Petrol İş’ten Ünlü’ye hayırlı olsun ziyareti04 Temmuz 2017 Salı 16:04
  • Vatandaşa büyük kolaylık04 Temmuz 2017 Salı 16:02
  • Kandıra'da TOKİ konutları sahiplerini buldu04 Temmuz 2017 Salı 15:37
  • “Bebek bakım ve kozmetik ürünleri pazarı 700 milyon liraya ulaştı”04 Temmuz 2017 Salı 15:18
  • Yaz kuran kurslarına yoğun ilgi04 Temmuz 2017 Salı 14:31
  • Saraybahçe Balıkçılar’da Batur güven tazeledi04 Temmuz 2017 Salı 14:27
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti