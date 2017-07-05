MHP’de Kantaroğlu görevi teslim aldı

MHP İl Kadın Kolları Özge Keçeci’nin yerine atanan Derince İlçe Kadın Kolları Başkanı Yasemin Kantaroğlu’na görevi MHP İl Başkanı Aydın Ünlü teslim etti.

İl binasında gerçekleşen devir teslim törenine ve Derince İlçe Başkanı Zeki Omurca ve partili kadınlar katıldı. Kantaroglu’nun MHP Derince İlçe Kadın Kolları Başkanlığı görevine de devam edeceği açıklandı.

KEÇECİ VE EKİBİNE TEŞEKKÜR

Devir teslim töreninde konuşan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “MHP’nin 12. Olağan Kongresi'ni ve ilçe kongrelerini bitirerek, yeniden yapılanma dediğimiz bir teşkilat yapısını oluşturduk. Sayın Yasemin Kantaroğlu gösterdiği performans sonucu 'İl Kadın Kolları Başkanlığı'na atanmıştır. İnanıyorum ki MHP’nin kadınlara verdiği önemi gösterecektir. Biz de il başkanlığı olarak ne yaptığını bilen, plan programı olan yapısıyla eski başkanımıza çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bu bir bayrak yarışıdır. Yasemin Hanım’ın bu görevi başarıyla yürüteceğine eminim” dedi.

BAYRAĞI YÜKSEĞE TAŞIYACAĞIM

MHP İl Kadın Kolları yeni Başkanı Yasemin Kantaroğlu ise, “Bu görev benim için bir sürpriz oldu. Böyle önemli ve kutsal bir göreve beni layık gördükleri için sayın il başkanımıza ve ilçe başkanıma teşekkür ediyorum. Teşkilatçılıkta görev istenmez verilir. Devraldığım kutsal emanete sahip çıkarak bayrağı aldığım yerden daha yükseğe taşımaya çalışacağım. Ülkemiz ve kentimizde bulunan kadınlar adına çalışmalarımız devam edecektir” dedi.

Ayşegül KALAYCI