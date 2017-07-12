MHP’de sandığında birinci çıkan...

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü seçimlerde görevli olduğu sandıktan MHP’yi birinci parti çıkaran partililerin doğal ilçe delegesi olacağını açıkladı.

MHP Kocaeli Teşkilatı istişare toplantıları İzmit İlçe Teşkilatı ile başladı. Toplantıya MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ve MHP İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz ve MHP İzmit İlçe yöneticileri katıldı. İstişare toplantısı öncesi konuşan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “MHP İzmit İlçe teşkilatı ön almış bir teşkilat yapısına sahip. Mayası ve hamuru sağlam olan teşkilatımız ne yapacağını iyi biliyor, planı ve programı hazırlıyor. Kafamda tasarladıklarımın bir ilçe teşkilatında görmek il başkanı olarak beni mutlu ediyor. Teşkilatımız herkese bir ev ödevi verecek. Biz de tatile gidebiliriz ancak inanıyorum ki burada hedeflerine ulaşmak isteyenler var. Artık yeter, biz de başaracağız diyenlerin olduğuna dair inancım tam. Türk siyasi hayatında eğitim önemli bir yer tutmaktadır. Neden MHP sorusunu en güzel biçimde verebilecek teşkilat yapısına ulaşmamız gerekiyor.

KİMSE MHP’CİLİK OYNAMASIN

MHP’nin gücünü oy oranıyla endeksleyenler 15 Temmuz gecesi yanıldıklarını gördü. Bir insan ben MHP’de siyaset yapacağım diyorsa ve oy kullandığı sandığın seçmen listesi cebinde yoksa o bizden değildir. Kimse MHP’cilik oynamasın. Biz oyuncak ile oynamıyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti’nin bekasıyla alakalı olarak güçlü bir partiyiz. Kimse ülkücülük oynayarak kafeteryalarda, ızgara partilerinde mangal yapamaz. Ben varım, ben Milliyetçi Hareket Partiliyim diyen herkes teşkilatına gelerek ev ödevini alacak. Hangi sandıkta oy kullandığını bilen, eşini, çocuklarını ve sosyal çevresini MHP’nin başarısı için yönlendiren kişi benim için anlamlı bir insandır. Fotoğraf, protokol ülkücülerini Milliyetçi Hareket Partisinin gerçek sevdalıları onları yok sayacaktır. Çalışanlar, mücadele edenler MHP’nin protokolünde de olacak fotoğrafında da olacaktırlar. Bu anlamada bir ödüllendirmede olacaktır. Sandığında başarılı olan, MHP’yi sandıktan birinci çıkaran partililerimiz doğal ilçe delege olacaklardır” dedi.

Ayşegül KALAYCI