MHP’de SİM çalışmalara başladı

Parti binasında bulunan SİM’de 5 personel görev yapacak. SİM ile ilgili açıklama yapan MHP Il Başkanı Aydın Ünlü, “MHP Kocaeli Teşkilatları SİM merkezini kurdu. Seçimlere 1,5 yıl var. Ancak MHP yarın seçim varmış gibi çalışıyor. 3 Aralık bizim için önemli. Seçim tatbikatı yapacağımız bizi zora sokacak bir tarih. MHP yarın seçim olacakmış gibi kendi ekipleriyle planlı ve programlı kendi çalışmalarını yapan bir parti. Tüm Kocaeli’de MHP havuzunda bulunan, referandum, 1 Kasım ve 7 Haziran’da yapılan çalışmalar ve ekiplerin içinde bulunduğu 25 bine yakın bir havuz. Bunlar kendi sandığından MHP'ye veri veren bir yapı. Seçim için gerekli alt yapıyı kuracağız. Buradan 3 Aralık'ta yapılacak olan seçim tatbikatında alınacak olan veri yani MHP'nin alacağı oyu MHP Genel Merkezine ıslak imzalı olarak vereceğiz. Gerekli alt yapıyı oluşturacağız. Vatandaşın sorularını cevaplayan derdini dinleyen bir yapı MHP siyasetinin önünü açacaktır” dedi.

Ayşegül KALAYCI

