MHP’de SKM başkanı belli oldu

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) İl Başkanı Aydın Ünlü Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanlığı’na, İl Sekreteri İzzet Erdem’in seçildiğini açıkladı.

Ünlü parti binasında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Türk milleti, kader ve kederde birlik olmuş muazzam bir beşeri varlık olarak, kendisini doğrudan ilgilendiren hükümet etme sistemiyle ilgili son sözünü yakında söyleyecektir. Bu demokratik kazanım ve fırsatın heba edilmemesi elbette herkesin, hepimizin sağduyu ve soğukkanlılıkla çalışmasına bağlıdır. Milliyetçi Hareket Partisi milli, ilkeli ve tutarlı bir siyasi anlayışın temsilcisi olarak, TBMM’de evet dediği anayasa değişikliği teklifine 16 Nisan’daki referandumda da aynı iradeyi göstererek evet tercihinde bulunacaktır. Bundan rahatsız olmak, bu irademize kara çalıp saptırmaya çalışmak öncelikle demokrasi hazımsızlığı, milliyetçilik karşıtlığıdır. Geçtiğimiz günlerde sadece MYK üyeleri ve milletvekillerimizin katıldığı bir kamp yapıldı. MHP kurul ve tüzüğüne uymayan üyelerin çıkarıldığı bir kamptı. Referandum öncesi ve sonrası yapacağımız çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yapıldı. 48 yıldır bu coğrafyada var olan bir siyasi parti bundan önce ne yaptıysa bundan sonrada kendi güçleri ile birlikte olacaktır.

"YOLUMUZ 48 YILDIR BELLİ"

Son günlerde iktidar partisine yanaştığımızı söyleyenlere karşı tekrar söylüyorum bizim yolumuz 48 yıldır bellidir. Geçmişte neyse bugünde odur. MHP’nin hedefi her zaman iktidardır. MHP’nin fikri bugün iktidar olmuştur. Bugün kamuoyunda yoğunlukla konuşmaya başladıysak bu bizim için olumlu bir göstergedir. MHP Genel Merkezi tarafından yayınlanan genelge yayınlandı. Genelgenin en can alıcı noktası, MHP’ye zarar verenler ile bir arada durmamaktır.

20 ŞUBAT’TA SAHAYA İNECEĞİZ

Her zaman söylediğimiz gibi otel lobilerinde Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli aleyhinde kampanyalar yürütenler, bugünde aynı mekanlarda hayır kampanyası yürütmektedirler. MHP ve ülkücü hareketin bu partimizi bölmek isteyen hareketlerle ve kişilerle hiç kimsenin tek bir fotoğrafı bile olmayacaktır. Seçmen listelerinin gelmesiyle etkili sandık gönüllüsü(ESG) sayısını 15-20 bine çıkarma hedefimiz var. Şuanda zaten 8 bin kişi görevi bekliyor. MHP önem verdiği yeni anayasa değişikliği için yapılacak referandumda SKM Başkanı olarak İl Sekreterimiz Sayın İzzet Erdem görevlendirilmiştir. Muhtemelen 20 Şubat tarihinde de sahaya inerek yüz yüze görüşme tekniği ile vatandaşlarımıza referandumda neden evet demeleri gerektiğini anlatacağız.

"SKM çalışmalarına muhtemelen 1 Mart tarihinde elimizdeki tüm materyallerle start vereceğiz. Samimi olarak hayır diyen vatandaşımızda partilimizde bizimdir. Ancak yeni anayasa referandumu bir futbol maçı değildir. Yaşadığımız sürece dar açılardan değil, Ortadoğu’dan büyük pencereden bakmak gereklidir. Samimi olarak hayır diyen vatandaşlarımıza partili arkadaşlarımızın ikna edeceğine inanıyorum. Ancak vatandaşlarımıza kuyrukları bir yere bağlı olarak hayır diyenleri de anlatacağız” diye konuştu.

ÇALIŞMALARIMIZ HIZLANACAK

Ünlü’nün ardından konuşan MHP İl Sekreteri ve SKM Başkanı İzzet Erdem, “Bana bu görevi layık gördüğünüz için teşekkür ediyorum. Zaten var olan seçim merkezlerimizi daha etkin bir şekilde kullanarak 16 Nisan’da yapılacak referandum için çalışmalarımızı hızlandıracağız.”

Ayşegül KALAYCI