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MHP’de son 4 kongre

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MHP’de son 4 kongre
MHP Kocaeli Teşkilatları’nda kongreler tamamlanıyor. MHP’de kongreleri yapılmayan son 4 ilçe kaldı.

MHP’de ilçe kongreleriyle birlikte yönetimler, il kongrelerinde oy kullanacak il delegeleri de belirleniyor.
İzmit, Derince, Darıca, Dilovası, Çayırova, Gebze, Karamürsel, Kartepe’de tamamlanan ilçe kongreleriyle birlikte toplamda 442 il delegesi belirlendi. Kalan Gölcük, Kandıra, Körfez ve Başiskele kongrelerinde ise toplam 158 delege belirlenecek. Böylece il kongresinde oy kullanacak olan 600 delege kesinleşmiş olacak.

SON 4 İLÇENİN KONGRE TARİHLERİ
MHP Kandıra İlçe Kongresi 22 Mart Çarşamba günü Turan Güneş Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Kongrede mevcut Başkan Özkan Ayyıldız ve Ahmet Uğur aday olacak. Toplam 21 il delegesi seçilecek. 4 kongrede de 400 delegenin oy kullanma hakkı bulunuyor. MHP Gölcük İlçe Kongresi 25 Mart Cumartesi günü Gölcük Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Mevcut Başkan Bilal Çakır yeniden aday olacak. Kongrede 62 delege belirlenecek. Başiskele İlçe Kongresi ise 26 Mart Pazar günü Başiskele Kültür Merkezi’nde yapılacak. Kongrede mevcut Başkan Serkan Günaydın ile birlikte Onur Sukuşu da aday olacak. Toplam 27 il delegesi belirlenecek. MHP Körfez İlçe kongresi de yine aynı gün yapılacak. Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olan kongreye mevcut başkan Zeki Gürsu tek aday olarak katılacak. Toplam 58 il delegesi seçilecek. Kongreler saat 12.00’de başlayacak. 

 Ayşegül KALAYCI

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