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MHP’de son iki kongre

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MHP’de son iki kongre
MHP ilimizdeki 12 ilçede kongrelerini bugün son iki kongre ile tamamlıyor. Bugün Başiskele ve Körfez Kongreleri yapılacak.

KÖRFEZ’DE GÜRSU RAKİPSİZ 

MHP Körfez İlçe kongresi Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde saat 12.00’de başlayacak. Mevcut İlçe Başkanı Zeki Gürsu’nun rakipsiz tek aday olması bekleniyor. Körfez kongresinde 58 il kongresi delegesi de seçilecek.

BAŞİSKELE’DE İKİ ADAY 

MHP Başiskele Kongresi de saat 12.00’de Başiskele Kültür Merkezi’nde başlayacak. Mevcut İlçe Başkanı Serkan Günaydın’ın karşısına Onur Sukuşu’nun da liste çıkartması bekleniyor. Başiskele Kongresi’nde 27 il kongresi delegesi belirlenecek.

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