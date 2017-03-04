MHP'den 'Evet' mesaisi

Her akşam farklı bir ilçede saha çalışması yapan MHP Kocaeli teşkilatları,Gölcük'ten sonra Derince ve Gebze'de referandum toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan İl Başkanı Ünlü, “Kapı kapı çalışarak, Derince’de rekor bir “Evet” sonucu bekliyoruz” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, İl seçim koordinasyon merkezinin belirlediği programlar kapsamında önceki akşam MHP Derice İlçe teşkilatıyla referandum toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda Derince’yi mahalle mahalle masaya yatıran İl Başkanı Aydın Ünlü ve MHP Derince İlçe Başkanı Zeki Omurca, referandumun ana stratejisi olarak çalmadık kapı bırakılmayacak kararı aldılar.

DERİNCE’DEN BEKLENTİMİZ YÜKSEK

Toplantının açılış konuşmasını yapan MHP Derince İlçe Başkanı Zeki Omurca, Türkiye’nin geleceği için büyük sorumluluk üstlenen MHP lideri Devlet Bahçeli’nin sonuna kadar yanında olduklarını söyledi. Omurca, “Biz parti olarak önce ülkem diyen bir davayız. Ve bugün bunu yine tüm Türkiye’ye gösterdik. İlçemiz içerisinde kapı kapı çalışacağız. Kocaeli’nde Derince, referandum sonuçlarında en yüksek evet’i alacağına eminiz” ifadelerini kullandı.

MHP’DE ASLA KIVIRMA OLMAZ

MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü ise Türkiye vurgusu yaptı. Ünlü, “MHP siyasi hayatı dümdüz olan bir siyasi partidir. Ülkemiz menfaatine ne varsa, ülkemiz menfaatine fayda sağlayacak ne görüyorsak hangi siyasi parti olursa olsun yan yana olmaya devam edeceğiz. Ülke menfaatimizin tersine gördüğümüz ülke menfaatimizin yanlışına düşündüğümüz ne var ise de karşısında dün olduğu gibi de durmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

MHP, Gebze’de Evet’i Anlattı

Gebze MHP İlçe Başkanı Ferit Taşdemir öncülüğünde ilçe teşkilatı referandumda neden evet dediklerini yaptıkları mahalle toplantısında anlattı. Toplantıya katılan Yrd.Doç.Dr. Erdem Bilgili yaptığı konuşmada: “Evet diyerek, yasama, yürütme ve yargı arasındaki hatları kalın olarak çizeceğiz” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli teşkilatları ilçe ilçe, referandum çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Gölcük’te gerçekleştirilen saha çalışmasının ardından MHP Gebze İlçe Başkanı Ferit Taşdemir öncülüğünde Köşklüleşme Mahallesi’nde toplantı gerçekleştirildi. Referandumda neden evet kararı alındığı anlatılan toplantıya MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, MHP Gebze İlçe Başkanı Ferit Taşdemir, Yrd.Doç.Dr. Erdem Bilgili ve çok sayıda partili katıldı.

BU SİSTEM BAŞKANLIK DEĞİL, REJİM DEĞİŞMİYOR

Açılış konuşmasını yapan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, 12 ilçede gece gündüz saha çalışması yaparak Kocaeli’nden güçlü bir evet kararı çıkacağını söyledi. Ünlü, “Teşkilatlarımız tüm dinamikleri ile sahada, çalışıyoruz. Biz güçlü bir parlamento ve sorumlu bir Cumhurbaşkanı’nın olduğu sistem diyoruz. Bize göre başkanlık sistemi değil. Liderimizin görüşlerine saygı duyuyoruz ve referandumda evet diyeceğiz. Biz liderimiz ne yapıyorsa onu yapmaya çalışacağız. Biz teşkilatlarımızı bu sürece hazırlama çalışmalarımızı yapıyoruz. Hangi talimat gelirse onu uygularız. Biz lider teşkilat doktrinine göre yapılandırılmış bir partiyiz” şeklinde konuştu.