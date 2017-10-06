MHP’den istifa etti
Körfez ilçede oturan 42 yıldır MHP’de çeşitli görevler üstlenen emekli polis memuru Muharrem Çakmak, MHP üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.
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Çakmak, “Son zamanlarda MHP Genel Başkanı’nın açıklamaları beni ve eşimi derinden üzmüştür. Bu nedenle MHP’den istifa ettik. Ben ve eşim Meral Akşener’in kuracağı partiye destek vermek istiyoruz” dedi.
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Etiketler : MHP, istifa, Muharrem Çakmak
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