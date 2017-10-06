MHP’den vatandaşa bin adet aşure 

Düzenlenen etkinliğe MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz, il ve ilçe yöneticileri ile çok sayıda parti üyesi katıldı. MHP İl Başkanı Aydın Ünlü yaptığı açıklamada, “MHP vatandaşla sahada buluşan, vatandaşa dokunan bir siyaset yapıdır. Önümüzdeki günlerde saha programlarımız devam edecek. Bugün de Muharrem Ayı’nın ruhuna uygun olarak aşure dağıtıyoruz. MHP vatandaşın içinde olmaya devam edecek. Vatandaşın ruh halini anlayan MHP, bu anlayışta siyaset yapmaya devam edecek. Aşure dağıtımımızı Allah kabul etsin” dedi.

Ayşegül KALAYCI



