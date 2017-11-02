MHP'li belediye meclis üyesinden, fakülteye Bülent Ecevit ismi önerisi

Körfez Belediyesi'nin kasım ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı İsmail Baran başkanlığında yapıldı. Meclis toplantısında MHP Grup Sözcüsü Vahit Eryılmaz tarafından sürpriz bir öneri yapıldı. Vahit Eryılmaz, partisi adına yaptığı öneride inşaatı devam eden fakülte binasına merhum Başbakan Bülent Ecevit'in adının verilmesini önerdi. MHP'nin önerisine CHP'li belediye meclis üyeleri de destek verdi. Önerge komisyonda görüşülmek üzere kabul edildi.

İlçede, MHP'nin merhum Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in adı stadyumda, Saadet Partisi'nin merhum Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın adı ise bir kültür merkezinde yaşatılıyor.

DHA