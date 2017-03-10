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MHP’nin referandum şarkısı Türkücüoğlu kardeşlerden

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MHP’nin referandum şarkısı Türkücüoğlu kardeşlerden
MHP’nin referandum şarkılarını yapan İzmitli sanatçı kardeşler Murat Türkücüoğlu ve Figen Türkücüoğlu basın toplantısı yaptı.

MEG yemekte düzenlenen basın açıklamasında konuşan Murat Türkücüoğlu, “25’inci sanat yılımızı geride bıraktığımız bu günlerde Türkiye’de çeşitli dizi, reklam, ulusal markaların özel müzik çalışmalarına bir yenisini daha eklemiş olmanın tatlı gururunu sizlerle paylaşmak isteriz. Kocaeli’de yetişen ve buralı olmaktan her zaman gurur duyan bizleri sevgisi, ilgisi ve desteğiyle onurlandıran Kocaeli halkına ve basınına teşekkürlerimizi bir borç biliriz. Tüm bu çalışmalarımıza ek olarak sekiz dönem birçok milletvekili ve belediye başkan adaylarının özel seçim şarkılarına imza atmak, tercih edilmek bizleri daha iyi işlere yöneltmiştir. Söz yazarı ve besteci olarak Türkiye finaline kaldığımız 2005 Eurovision yarışmasının akabinde Türk Müziğinde sayısız albüm ve projelerde söz beste çalışmalarımıza yer verilmiştir.

100’E YAKIN ESER ARASINDAN SEÇİLDİ

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli seçimlerinden biri olan ve ”Devlet Adamı" kimliğini her zaman siyasi kimliğinin üzerinde tutan MHP Genel başkanı Sn.Devlet Bahçeli ile yollarımızı birleştiren 2017 Referandum seçim kampanyasında onlarca şarkı içerisinden titizlikle seçilen 2 eserimiz kabul görmüştür. Ulusal medya kanal ve mecralarda geniş yer bulan şarkılarımızdan biri "Şimdi EVET Haydi Türkiye" diğeri ise sözleri Sn. Devlet Bahçeli’nin özel kalem müdürü Murat Çeliker'e ait “Yeminimiz var" adlı eserdir. Bu vesile ile Sn.Devlet Bahçeli’yi yakından tanımış olmak, kendisinin yenilikçi, mütevazı ve bilge kişiliğine yakinen şahit olmak bizler için ayrıca onur sebebidir. Şarkılarımız 100’e yakın eser arasından seçildi. Bahçeli çok titiz davrandı” dedi. Figen Türkücüoğlu ise, “25 yıldır dizi, reklam müzikleri seslendirdik. 8-9 dönemdir seçim şarkıları hazırladık. Referandum şarkısına gönlümüzü koyduk” dedi.

İKİ PARÇA SESLENDİRECEKLER

Şimdi Evet Haydi Türkiye" adlı parçanın sözü Figen ve Murat Türkücüoğlu, Müzik Murat Türkücüoğlu’na ait. Seslendiren ise Figen ve Murat Türkücüoğlu. "Yeminimiz Var” adlı parçanın sözü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin özel kalemi Murat Çeliker’e ait. Müziği ise Murat Türkücüoğlu’na ait.

Ayşegül KALAYCI

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