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MİA şuyulandırma ihalesi yapıldı

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MİA şuyulandırma ihalesi yapıldı
Merkezi İş Alanı Projesinin (MİA) Sanayi Mahallesi’ndeki 272 hektarlık bölümünü kapsayan şuyulandırma ihalesi yapıldı. 

Yaklaşık maliyeti 690 bin lira olan ihaleye 9 firma katıldı. İhaleye katılan San Mühendislik 470 bin lira, Çığır Mühendislik 351 bin lira,  Asbey Harita 265 bin lira, Belde Harita 393 bin 500 lira, Anadolu Grup Harita 421 bin lira, Atn İmar 465 bin lira, Sümer Planlama 259 bin 850 lira, Denge Harita 461 bin 530 lira ve Teknik Mühendislik firması da 423 bin lira teklif verdi. İşin yapım süresi 6 ay olan ihaleyi kazanan firmanın önümüzdeki günlerde açıklanacağı bildirildi.

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YENİ BİR ŞEHİR KURULACAK

İzmit’in geleceğine şekil verecek olan Merkezi İş Alanı Projesi (MİA)  Körfez ve Sanayi Mahallerinde 465 hektarlık bir alanda 1623 parselde gerçekleşecek.Merkezi İş Alanı’nın 1/1000’lik imar planları yasal süreçlerin ardından Büyükşehir Meclisi’nce de onaylanmıştı. Proje tamamlandığında bölgede adeta yeni bir şehir kurulacak ve konutları, iş merkezleri, rezidansları, otelleri ile 100 bin kişi  yaşayacak. Kocaeli’ye yeni bir vizyon katacak olan MİA sayesinde  daha nitelikli, canlı, dinamik bir kent merkezi oluşacak. Sadece Kocaeli’nin değil, bölgenin cazibe merkezi olacak bölgede en az 60 bin kişilik istihdam sağlanacağı da kaydedildi.

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