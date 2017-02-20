Microsoft görsel teknolojiye yeni bir soluk getiriyor

Türkiye'de ilk kez Microsoft Ankara Zirvesi'nde tanıtılan, "Mixed Reality" (Karma Gerçeklik) gözlüğü HoloLens'in görsel teknoloji alanına yeni bir boyut kazandırması bekleniyor.

AA muhabirine konuşan Microsoft Yazılım Geliştirme Teknolojileri Yöneticisi İbrahim Kıvanç, Microsoft HoloLens'in, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik yerine yeni bir konsept getirdiğini söyledi.

Kıvanç, "HoloLens'in saydam bir ekranı var. Üzerindeki sensörleri ve kameraları ve pek çok mikforon ve yapıları var, bulunduğunuz ortamda ne yaptığınızı, neler olduğunu algılayıp onun üzerine 3 boyutlu hologram koyabiliyorsunuz. Bu, "Virtual Reality"'de (Sanal Gerçeklik) çok büyük sıkıntı, çünkü kapalı bir ortamdasınız, "Augmented Reality"'de (Artırılmış Gerçeklik) bir ekranın arkasındasınız, bunda ise etrafınızı görebiliyorsunuz." diye konuştu.

Kıvanç, "HoloLens ile etkileşim halinde bulunabiliyorsunuz, sesli komut yapabiliyorsunuz, el hareketlerinizi algılayabiliyor, aynı zamanda 3 boyutlu duyma sistemi var, 'Special Sound' diye geçiyor. Mesela bir hologram ses çıkartıyorsa, siz kafanızı çevirdiğiniz zaman sadece sol kulağınızdan geliyor ya da uzaklaştığınızda ses de uzaklaşıyor." dedi.

Microsoft'un bu cihazın ilk planda ticari anlamda kullanılmasını istediğini ifade eden Kıvanç, karma gerçeklik gözlüğünün, güvenlik, tıp, otomobil ve ev dekorasyonu gibi pek çok alanda kullanılabileceğini belirtti.

HoloLens'in bilgisayar ile bir bağlantıya ihtiyaç duymadığını söyleyen Kıvanç, cihazın başlı başına bir işletim sistemine sahip olduğunu kaydetti.

Kıvanç, "HoloLens'in üzerinde Windows 10'un bir versiyonu çalışıyor ve Windows 10'daki uygulamalar 2 boyutlu olarak çalışabiliyor. Aslında başlı başına bir işletim sistemi, tamamen bağımsız." dedi.

İstendiği takdirde cihaza klavye ve farenin Bluetooth ile bağlanabileceğini söyleyen Kıvanç, cihazın havada parmak ile dokunma, büyütme, zoom yapma gibi havadaki birçok hareketi algılayabildiğini ifade etti.

İbrahim Kıvanç, ürünün fiyatının 3 bin dolar olduğunu ancak HoloLens'in Türkiye'de henüz piyasaya çıkmadığını belirtti.