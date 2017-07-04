Mide bulantısı neden olur, nasıl geçer?

Uzmanlar tarafından kusacakmış gibi kötü bir hissin meydana gelme durumu olarak tanımlanan mide bulantısı, tek başına bir hastalık olmamakla beraber bazı hastalıkların habercisi olabiliyor.

Sıvı kaybı mide bulantısını şiddetlendiren bir diğer faktördür. Özellikle mide bulantısı yaşadığınız günlerde içtiğiniz su miktarına özen gösterin.

Mide bulantısının pek çok farklı nedeni olabilir ancak bu nedenler arasında en sık görülenleri; migren, araç tutması, aşırı alkol kullanımı, stres, kaygı, vertigo ve gıda zehirlenmeleridir.Gebelik döneminde de yaşanan sabah bulantıları oldukça yaygındır. Bazı yiyecekler mide bulantısını şiddetlendirirken bazıları hafiflemesine yardımcı olabilir. Kişi düzenli olarak mide bulantısı yaşıyor ve nedenini tam olarak tespit edememişse mutlaka alta yatan bir sebebin varlığını araştırmak için doktora başvurarak gerekli tetkikleri yaptırmalıdır.

Mide bulantısı nasıl geçer?

- Odanızın penceresini açık tutuk ya da temiz havada yürüyüşe çıkın.

- Bulantının arttığı anlarda 1-2 nane yaprağı çiğnemek veya nane çayı içmek iyi gelebilir.

- Elma, lifli yapısıyla mide bulantısına yol açan toksinlerin vücuttan atılmasını hızlandırır.

- Sıvı kaybı mide bulantısını şiddetlendiren bir diğer faktördür. Özellikle mide bulantısı yaşadığınız günlerde içtiğiniz su miktarına özen gösterin.

- Badem ve fındık gibi kuruyemişler mide bulantısına ne iyi gelir

- Boş mide bulantının artmasına neden olabilir. Bunun için hafif, midenizi tutacak, çok güçlü kokusu ve tadı olmayan yiyecekler tüketebilirsiniz.

- Bazı kadınlar gebelikte yaşanan bulantılar için limon kullanmaktadır. Limonun ekşi tadı veya bazen sadece kokusu bile mide bulantısını hafifletmeye yardımcı olur.

- Zencefil araç tutması, hamilelikte yaşanan sabah bulantıları gibi farklı nedenlerle görülen mide bulantılarına iyi gelir.

- Lavanta, nane, limon veya zencefil koklayın.

Sürekli mide bulantısı ise başka bir sağlık sorununun belirtisi olarak görülebileceği için doktor kontrolü gerekebilir.