Migren tedavisinde yüzde 90 başarı

Psikiyatri Uzmanı Dr. Selin Baran, yapılan araştırma ve uygulamalarda akupunktur tedavisinin migren üzerinde yüzde 90 başarılı olduğunu belirtti.

Akupunktur ile migren tedavisi hakkında bilgi veren Baran, migrenin gündelik hayatı ve iş hayatını olumsuz etkilediğini, dayanılmaz atakların hem iş konsantrasyonunu hem de iş arkadaşlıklarını zedelediğini dile getirdi. Migren ağrılarına akupunktur ile karşı koymanın mümkün olduğuna işaret eden Baran, şunları kaydetti: "Aslında baş ağrısı sanılan migren baş ağrısı değil; şiddetli, zonklayıcı, çoğu zaman tek taraflı, tekrarlayan baş ağrısı atakları ile seyreden kronik bir hastalıktır. Ağrılar günün herhangi bir saatinde; bazen ayda 1 kez, bazen de haftada 2-3 kez gelebilir. Ağrılar 1-2 saate geçebileceği gibi bazen 24 saat ve daha uzun da sürebilir. Migren ağrılarına bulantı, kusma, baş dönmeleri, ışık ve sese karşı hassasiyet ve görme sorunları eşlik edebilir.

Araştırmalar beyindeki belirli maddelerin ya da olayların beyindeki kimyasal maddelerin dengesini bozmak suretiyle migreni tetiklediğini göstermektedir. Bu maddelerin en önemlilerinden biri serotonindir. Kan serotonin düzeyi migren esnasında dalgalanır. Kanda bulunan serotonin miktarı baş ağrısından önce çoğalır, baş ağrısı esnasında azalır."

KADINLARDA GÖRÜLME ORANI YÜZDE 90

Baran, migrenin her yaşta başlayabileceğini, kişiye göre kısa ve uzun aralıklarla tekrarlayabileceğini bildirdi. Söz konusu hastalığın kadınlarda yüzde 90 oranında görüldüğü bilgisini paylaşan Baran, şu ifadeleri kullandı: "Kalıtımla geçebilen bir hastalıktır. Migreni tetikleyen faktörler arasında stres, açlık, gürültü, öğün atlama, uyku düzeninde sapmalar, yorucu aktivite, ağır kokular, sigara dumanı, alkolü içecekler, hava değişimi (lodos vb.) ve menstrüasyon (adet) dönemi sayılabilir.

Migren atakları sırasında kişi saldırgan, sinirli ve kırıcı olabiliyor. İş arkadaşı ya da üstü, migren ağrısını bahane ederek verilen işi hastanın yapmak istemediğini düşünebilir. Zamanla iş arkadaşlarının hastaya bakış açısı ve tutumu bu anlamda değişebilir." Araştırmalara göre, migren atakları geçirenlerin kariyer olarak aynı konumdaki meslektaşlarına oranla geride kaldığını belirten Baran, migren atakları nedeniyle işe gelemeyen çalışanların maddi kayıplar yaşadığını, iş gücü kaybının ülke ekonomisine de kaybettirdiğini ifade etti.

"AKUPUNKTURLA AĞRI EŞİĞİNİZİ YÜKSELTİN"

Baran, akupunkturun günümüzde baş ağrılarında ve migren tedavilerinde yaygın olarak kullanıldığını dile getirdi. Yapılan araştırma ve uygulamalarda akupunktur tedavisinin migren üzerinde yüzde 90 başarılı olduğuna vurgu yapan Baran şunlara dikkati çekti: "Akupunktur özellikle beyinde salgılanan endorfin adı verilen morfin benzeri maddelerin salınımını sağlayarak akut ağrının önüne geçmekte, bunun ötesinde limbik sistemi regüle ederek oluşabilecek yeni atakların önüne geçebilmektedir. Ayrıca migren ataklarında etkili olan serotonin salınımını dengelemektedir. Akupunkturun tedaviye en büyük etkisi düşük olan ağrı eşiğini yükseltmesidir. Dolayısıyla akupunktur migren ağrı krizini kesmenin yanı sıra ağrının gelmemesini sağlar veya ağrı gelme süresini uzatır. Migren tedavisinde akupunktur haftada en az 2 seans yapılmalıdır. Eğer, hastanın migren krizlerinin sıklığı ve şiddeti oldukça fazlaysa haftada 3-4 kez bile yapılabilir. Toplamda da en az 20 seanslık bir tedavi planlanmalıdır. Çok sık ve şiddetli atakları olan hastalarda 25-30 seans yapılabilir."