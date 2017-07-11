Migros kapattı gitti de hastane nerede kaldı?

D-130 karayolu üzerinde, Değirmendere Yüzbaşılar kavşağı mevkiinde 10 yıldır hizmet veren büyük bir Migros mağazası vardı.

Migros, Donanma’dan kiraladığı arazide mağazayı kurmuştu. Kira sözleşmesi sona erdi. Askeriye’ye ait araziler de Milli Savunma Bakanlığı’na geçti. Migros ile yeni kira sözleşmesi imzalanmadı. Bu geniş ve hemen yol kenarındaki arazide Gölcük’ün yeni Devlet Hastanesi’nin yapılacağı açıklandı. Migros, mağazayı kapatıp gitti. Burası şimdi adeta sahipsiz bir alan görünümünde. Bu arazi üzerinde Gölcük Devlet Hastanesi binasının inşaatının ne zaman başlayacağı, ne zaman bitirileceği merakla bekleniyor.