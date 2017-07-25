Mihriye Şenol vefat etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Köy Hizmetlerinden emekli Sefer Şenol’un da aralarında bulunduğu 5 çocuk annesi olan Mihriye Şenol’un cenazesi Gölcük Nüzhetiye Köy Camii’nden alınarak köy mezarlığında toprağa verildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Köy Hizmetlerinden emekli Sefer Şenol’un da aralarında bulunduğu 5 çocuk annesi olan Mihriye Şenol’un cenazesi Gölcük Nüzhetiye Köy Camii’nden alınarak köy mezarlığında toprağa verildi.
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