Milletin parasına yazık

İzmit Belediyesi yetkilileri, mahallerde bulunan park ve yeşil alanlarındaki çocuk oyun grupları, fitness aletleriyle banklara bazı kişilerin kasıtlı olarak hasar verildiğini belirterek “Vatandaşın kullanımı için yapılan parklardaki araç gereçler sık sık yakılmakta, kırılmaktadır. Kasıtlı olarak yapılan bu durumla sık sık karşılaşmaktayız. Her parkta 24 saat boyunca görevli bulundurmamız mümkün değil. Bu konuda en büyük görev duyarlı vatandaşlara düşüyor. Vatandaşlar, bu tür bir olayı gördüklerinde polise haber verirlerse, milletin ödediği vergilerle yapılan hizmetlere zarar verenlerde cezasını çekmiş olur” dedi. İzmit Belediyesi ekipleri, zarar verilen parklardaki oyun grupları, banklar ve fitness aletlerini kısa süre içinde yenileriyle değiştiriliyor.

