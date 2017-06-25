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Milletvekili Aygün: “Bu ailenin bir ferdi olmak gurur veriyor”

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Milletvekili Aygün: “Bu ailenin bir ferdi olmak gurur veriyor”
AK Parti Körfez İlçe Teşkilatı’nın bayramlaşması, Milletvekili Zeki Aygün'ün katılımıyla ilçe binasında gerçekleştirildi.

AK Parti Körfez İlçe Teşkilatı’nın bayramlaşmasına Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve Belediye Başkan Yardımcıları, İlçe Başkanı Osman Badem ve ilçe yönetimi, meclis üyeleri, Kadın Kolları Başkanı Sevil Özbek, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kadir Alçık, mahalle başkanları ve çok sayıda teşkilat üyesi katıldı.

BİRLİĞİMİZ DAİM OLSUN

Bayramlaşma öncesinde açılış konuşmasını gerçekleştiren İlçe Başkanı Osman Badem, “Güzel bir bayram sabahı hep beraberiz. Allah kardeşliğimizi, birliğimizi ve huzurumuzu daim eylesin. Güzel bir Ramazan ayını geride bıraktık. Sürekli olarak halkımızın içinde olmaya özen gösterdik. Rabbim tuttuğumuz oruçları, ettiğimiz duaları kabul etsin. Sizlerin, Körfezlilerin ve tüm Müslüman aleminin bayramı mübarek olsun” ifadelerini kullandı.

YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da konuşmasında özellikle Ortadoğu’da yaşanan zulme dikkat çekerek, “Rabbim, bu bayramları zalimin zulmü altındaki mazlumlara kurtuluş vesile kılsın” dedi. 11 ayın sultanını geride bıraktıklarını ve bayram sevinci yaşadıklarını belirten Başkan İsmail Baran, “Bayram bitecek, yine bu ülke için canla başla çalışacağız. Önümüzde yoğun süreçler var. Daha yapacak çok işimiz var” dedi.

“Zulüm ve zalimin kol gezdiği dünyada mağdurun ve mazlumun yanında yer alan bir milletin mensubu olmaktan şeref duyduk” diyen AK Parti Milletvekili Zeki Aygün, “Hakkın değil, gücün hâkim olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bu kadroların ne kadar önem taşıdığını da bugünü iyi yorumlamayarak görmek lazım. Çok büyük bir aileyiz. Bu ailenin içinde olmak herkese nasip olmaz. Tekrar bayramınız kutlu olsun” şeklinde konuştu.

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