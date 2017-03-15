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Milletvekili Hürriyet, ‘Hayır’ kampanyası için mahalle turunda

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Milletvekili Hürriyet, ‘Hayır’ kampanyası için mahalle turunda
Referandum çalışmalarına Derince ilçesinde devam eden CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, “Bu vebali alıp almamak vatandaşımızın ellerindedir” dedi.

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Derince Yörükler Yardımlaşma Derneği ve Derince Çankırılılar Derneğini ziyaret etti. Referandum çalışmalarına CHP Derince ilçe Başkanı Nihat Değer, Derince ilçe Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya ve partililer de eşlik etti. İlk olarak partisinin Yavuz Selim Mahalle Temsilciliğinde düzenlenen toplantıda mahalle sakinlerine referandumda hayır demenin önemine değinen ve mahalle sakinlerine tek tek anlatan Milletvekili Hürriyet daha sonra Derince Çankırılılar Derneğini ziyaret etti.

Ziyaretlerde konuşan CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, “Referandumda vereceğiniz karar sadece kendi geleceğinizi değil, hepimizin evlatlarının geleceğini belirlemiş olacaksınız. Sadece tek bir adamı severek, koskoca bir ülkenin geleceğine karar verilmez. Bir avukat hata yaparsa davayı kaybeder, bir doktor hata yaparsa hastası ölür, bir şirket sahibi hata yaparsa şirketi iflas eder, bir sürücü hata yaparsa kaza yapar. Ama binlerce yıllık bir geçmişi olan bir devleti yönetenler sınırsız, dengesiz ve denetimsiz yetkiyle hata yaparsa o devlet çöker. Bu göze alınacak bir risk değildir. Hiç birimizin ülkeye bedel ödetmeye hakkımız yok. Tarih bunun çok açık örnekleriyle doludur. Bu vebali alıp almamak vatandaşımızın ellerindedir” dedi.

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