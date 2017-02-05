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Milletvekili Hürriyet, referandum çalışmalarına başladı

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Milletvekili Hürriyet, referandum çalışmalarına başladı
CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, parti kadın kolları üyeleriyle referandum çalışmalarına hızlı bir giriş yaptı. 

Kocaeli genelindeki ilçeleri tek tek gezerek referandum çalışmalarına hızlı giriş yapan CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Gölcük ve Gebze’de partisinin kadın kollarıyla beraber ev ziyaretlerinde bulundu. Referandum çalışmalarına Kocaeli’nin ilçelerinde başlayan Milletvekili Hürriyet, ilk olarak Gebze ilçe Kadın Kolları Başkanı Ülker Yiğit ile beraber ilçe mahallelerine ev ziyaretleri gerçekleştirerek, referandum öncesinde özellikle kadınların nabzını tuttu. 

Milletvekili Hürriyet daha sonra Şirinköy mahallesinde ev ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşların neden ‘Hayır’ demeleri konusunda bilgilendirmede bulundu. İki ilçede birden referandum çalışmalarında bulunan CHP Milletvekili Hürriyet, Derince ve Çayırova ilçelerinde çalışmalarına devam ederek 12 ilçeyi de tamamlayacak.

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