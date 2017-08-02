Milletvekillerinden Genel Sekreter Bayram’a ziyaret

Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz ve Sami Çakır, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram’a ziyarette bulundular.

AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz ve Sami Çakır, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram’ı makamında ziyaret ettiler. Milletvekilleri, Genel Sekreteri İlhan Bayram’a yeni görevinde başarılar dilerken, Genel Sekreter Bayram da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. Genel Sekreter Bayram “Milletvekillerimizin ziyareti bizleri mutlu etti. Bizler bu kentin her bir bireyi olarak, siyasetçisiyle bürokratıyla hep birlikte çalışarak kentimizi daha güzel bir yer haline getiriyoruz. Yaptığımız çalışmalarda hepimizin emeği var” ifadelerini kullandı.

HEDEFLERİMİZİ MASAYA KOYDUK

Ak Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz daha önce İSU Genel Müdürlüğü görevini yürüterek Kocaeli’ye yıllarca hizmet eden Genel Sekreter İlhan Bayram’a yeni görevi hayırlı uğurlu olsun diyerek” Biz de nezaket ziyareti için buradayız. Kendisiyle Kocaeli ile ilgili yatırımları, hedeflerimizi masaya koyduk, konuştuk. Verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Yeni görevinde başarılar diliyorum. Kendisinin başarısı şehrin başarısı demek” dedi.

DAHA İYİNİN MÜCADELESİNİ VERİYORUZ

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır da konuşmasında “Sayın Genel Sekreter’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunuyoruz. Kocaeli’de Başbakan Yardımcımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, milletvekilli olan arkadaşlarımızla birlikte, beraber neyi daha iyi, daha güzel yaparızın mücadelesini veriyoruz. Yaptığımız işlerin tamamı halka hizmeti daha geniş bir tabana yaymak, daha kaliteli bir hale getirmek için. Bugün burada hem hayırlı olsun ziyaretinde hem de önümüzdeki projelerle ilgili olarak fikir alışverişinde bulunduk. Yeni görevi kendisine hayırlı olsun” şeklinde konuştu.