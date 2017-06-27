  • BIST 99.639
  • Altın 140,878
  • Dolar 3,5032
  • Euro 3,9191
  • Kocaeli 30 °C

Milli Eğitim Bakanı açıkladı: Önümüzdeki yıl değişiyor

»
Milli Eğitim Bakanı açıkladı: Önümüzdeki yıl değişiyor

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 5 yılda bir değiştirilmesi gereken müfredatın 12 yıldır değiştirilmediğini belirterek, "51 program hazırlandı, onayı alındı. İnşallah kitapları yazılıyor. Önümüzdeki yıl 1, 5 ve 9’uncu sınıflar yeni müfredatla eğitime başlayacaklar" dedi.

"EĞİTİME YENİ MÜFREDATLA BAŞLAYACAĞIZ"

Öğrencilere daha kaliteli bir eğitim ve öğretimin sunulması için çalıştıklarını ifade eden Yılmaz, daha sonra şunları söyledi:

"İstiyoruz ki evlatlarımıza gerçekten çağın gerektirdiği bilgi beceri ve değerleri kazandıralım. Bunun için ne yapıyoruz? 2005’te değiştirilmiş olan müfredatı değiştiriyoruz. Normalde her 5 yılda bir müfredatların değiştirilmesi lazım. Bize gelene kadar 2010’da değiştirilmesi lazım. Son değiştirilmesinden bu zamana kadar 12 yıl geçmiş. Ama normal değiştirilmesinden bu zamana kadar 7 yıl geçmiş, yani geçmişte beklenilen şeyleri şimdi biz yaptık. 51 program hazırlandı, onayı alındı. İnşallah kitapları yazılıyor. Önümüzdeki yıl 1, 5 ve 9’uncu sınıflar yeni müfredatla eğitime başlayacaklar. Ondan sonraki 2’nci, 3’üncü, 4’üncü sınıflar, 6, 7 ve 8’inci sınıflar ile 10,11,12’inci sınıflar eğer yapabilirsek gece gündüz çalışacağız. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında her sınıfta yeni müfredatla eğitime başlamış olacağız. Biz bunu verirsek inşallah o zaman evlatlarımız ve öğrencilerimiz bilgiyi ve teknolojiyi sadece kullanan bilgiyi ve teknolojiyi aynı zamanda üreten olacak. Gaye kullanmak değil, üretici kılmaktır. Allah nasip ederse bu yeni müfredatla evlatlarımızı bizim aldığımız eğitimden çok daha iyi bir eğitime kavuşturacağız."

"EĞİTİMDE EKSİKLER VAR!"

Ekonomide dünyada ilk 20 ülkenin içinde olmayı eğitim sistemine borçlu olduklarını ifade eden Yılmaz,şunları söyledi:

"Peki niye ilk 10’a giremedik onu da eğitimimize borçluyuz. Çünkü daha yüksek nitelikli ürünler üretemiyoruz. Niçin? Eğitimde eksiklikler var. Fakat birçok şeyi başardık. İlk 20 ülkenin arasına girmek başarıdır. Ama dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girmek istiyorsak daha çok çalışmamız lazım. Gerçekten milli eğitimde her dönemde çok önemli reformlar hayata geçirildi. Her yenilikte yeni bir kazanım getirdi evlatlarımıza. Son bir yılda da gerçekten zorlu bir dönemden geçtik. Önemli yenilikleri de bu dönemde dönemde eğitime kazandırdık. Bir yıl içerisinde 20 bin derslik yaptık. Sözleşmeli öğretmen uygulamasını başlattık. 20 bin öğretmenin mülakat yaparak atamasını gerçekleştirdik. 20 bin öğretmenin de mülakatını tamamladık. Önümüzdeki ay atamasını yapacağız. Dershanelerin tek bilim dalında açılabileceğini dair kanuni değişiliklik yaptık. Etüt merkezlerini kapattık. Çıraklık eğitim merkezini zorunlu eğitim kapsamına aldık. Çünkü eğer iyi çırak yetiştiremezsiniz o zaman el sanatlarınız esnafınız, küçük sanayiciniz ölür."
 

Bu haber toplam 1207 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Genç mühendisler diploma alıyor20 Haziran 2017 Salı 09:33
  • Eğitim-İş, “Sosyal Etkinlik Yönetmeliğini” mahkemeye taşıyor17 Haziran 2017 Cumartesi 10:00
  • LYS’ye devam17 Haziran 2017 Cumartesi 10:00
  • KPSS sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı16 Haziran 2017 Cuma 19:29
  • ÖSYM'den flaş KPSS sonuç tarihi duyurusu!16 Haziran 2017 Cuma 11:00
  • Kocaeli'de bir ilk! 3 Temmuz'da kapılarını açıyor15 Haziran 2017 Perşembe 15:01
  • KOÜ yaz öğretim dersleri 10 Temmuz’da15 Haziran 2017 Perşembe 10:45
  • Lise ders saatleri değişti!14 Haziran 2017 Çarşamba 16:56
  • Hukuk Fakültesi 225 mezun verdi14 Haziran 2017 Çarşamba 16:27
  • Suriyeli çocuklar Türkçe öğrenecek13 Haziran 2017 Salı 17:10
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti