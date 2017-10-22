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Milli Görüş’ten Kocaeli hamlesi

Milli Görüş’ten Kocaeli hamlesi

Tabanının çok büyük bölümünü son yıllarda AK Parti’ye kaptıran Milli Görüş siyasetinin partisi Saadet Partisi, kalesi gördüğü Kocaeli’den bugün yeni bir hamle başlatıyor.

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İL KONGRESİ VAR

Saadet Partisi’nin il kongresi, bugün saat 13.41’de İzmit Atatürk Spor Salonu’nda başlayacak. Kongrede seçim heyecanı yok. Mevcut İl Başkanı Nurettin Çelik, listesi ile birlikte tek aday olacak.

GENEL BAŞKAN GELİYOR

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bugün Kocaeli İl Kongresi’ne katılıyor. Karamollaoğlu partili 1000 genç tarafından karşılanacak. Seçim yılı 2019 öncesi Milli Görüş’ün mesajlarını İzmit’ten verecek. İl kongresinde 600 delege oy kullanacak. Tamamen erkeklerden oluşan 25 kişilik il yönetim kurulu, 5 kişilik disiplin kurulu ve 26 büyük kongre delegesi seçilecek.

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