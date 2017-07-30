Milli Görüş’ten Kudüs Mitingi

Saadet Partisi İl Başkanlığı’nın aylık çalışmaları Kadıköy Düğün Salonu’ndaki il divan toplantısında değerlendirildi.

Toplantının ana konusu ise, bugün İstanbul Yenikapı’da yapılacak Büyük Kudüs Mitingi’nin hazırlıkları oldu. Kocaeli’nden bu mitinge partililer ve STK’lardan oluşan 10 bin kişilik bir katılım bekleniyor.

Nurettin Çelik başkanlığında yapılan toplantıya Genel Başkan Yardımcısı Sinan Ejderoğlu, İl Müfettişi Recep Sarıdoğan, GİK eski üyesi Ahmet Kul, İlçe Başkanları ve teşkilat mensupları katıldı.

“İSRAİL’E KARŞI KIYAMA DURALIM”

İslam Alemi için her türlü ihtilafa sırt dönerek bir ve beraber olmanın tam vakti olduğunu belirten Saadet Partisi İl Başkanı Nurettin Çelik, “İslam ülkeleri; aralarındaki görüş ayrılıklarını, çekişmeleri, sürtüşmeleri bir kenara bırakarak İsrail’e karşı tek yumruk haline gelmelidir. Bütün Müslümanlar Mescid-i Aksa etrafında kenetlenip İsrail’e karşı kıyama durmalıdır. İsrail ancak güçten anlar.” dedi.

İslam Birliğinin kurulmadan İsrail’e tek ses halinde ‘Dur’ demeden Ortadoğu’da huzuru tesis etmenin mümkün olmayacağını; bütün İslam ülkelerinin ayağa kalkarak Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya çıkması gerektiğini belirten Nurettin Çelik, şöyle konuştu:

“Saadet Partisi olarak, İslam ülkelerinin göstermesi gereken şahsiyetli duruşu tetiklemek için büyük bir miting tertip etmeye karar verdik. Bu pazar(bugün) İstanbul Yenikapı Meydanı’nda gerçekleşecek ‘Büyük Kudüs Mitingi’ için toplanacağız. Bu miting ile aziz milletimizin Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya sahip çıktığını göstermekle kalmayacak, aynı zamanda ‘Kudüs İslam’ındın’ sedasını gür bir şekilde İsrail başta olmak üzere tüm dünyaya duyuracağız.”

Kocaeli’nden 10 bin kişiyle mitinge katılmak için deniz ve kara yolu için hazırlık yaptıklarını söyleyen Çelik, miting için davet mektubu gönderilen Real Madridli Ronaldo’nun hassasiyetine dikkat çekti, “Kocaelililer de aynı hassasiyeti gösterecektir” dedi.

“İSRAİL’İN AYAKLARI TİTREYECEK”

SP Genel Başkan Yardımcısı Sinan Ejderoğlu da yaptığı konuşmada, Mescid-i Aksa’nın herkesin kıblesi olduğunu ve Kudüs’e sahip çıkacaklarını söyledi. ‘Hangi partiden olursa olsun birlikte güçlüyüz’ diyen Ejderoğlu: “Siyonist İsrail, bizim coğrafyamızı alt üst etti. 5 bin yıllık Siyonist planlarının olduğunu bu millete biz söyledik. Yenikapı Meydan’ında bütün imanımızla İsrail’e fotoğraf vereceğiz. Siyonist İsrail devletinin ödü kopacak. Pazar günü Yenikapı’daki kalabalığı görünce İsrail’in ayakları titreyecek.” şeklinde konuştu.

Yenikapı mitingi için ilçe teşkilatları ve İzmit Perşembe Pazarı önünden saat 13.30’da otobüsler kaldırılacak. Vapurla ulaşım için de saat 13.30’da Gölcük Vapur İskelesi ve İzmit Vapur İskelesi’nden, saat 14.30’da da Karamürsel, Eskihisar ve Darıca Vapur iskelesinden vapurlar kaldırılacak.