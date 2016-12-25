Milli Kuruluşlar Birliği mitinge katılmadı

38 dernek, sendika ve kuruluşun bir araya gelerek oluşturduğu Kocaeli Milli Kuruluşlar Birliği bugünkü mitinge katılmama kararı aldı.

Kocaeli Milli Kuruluşlar Birliği Adına Dönem Sözcüsü-Yücel Alpay Demir yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“-Kocaeli Milli Kuruluşlar Birliği olarak milletçe üst üste verdiğimiz şehitlerden dolayı yüreğimiz yaralıdır. Beşiktaş ve Kayseri’den sonra El-Bab operasyonunda verdiğimiz onlarca şehidimizin görüntüsü, üzüntüsü günlük işlerimizde bile gözümüzde tüllenmektedir. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde Türk Devletinin ve bütün Türk Dünyasının ortak değeri olan Mustafa Kemal Atatürk’ümüzün Rize’deki büstüne yapılan sembolik saygısızlığı “Can çıkar, huy çıkmaz” olarak algılıyor, Bu saplantılardan vazgeçmeden 79 milyonun bütünlüğünün korunamayacağını görüp uyarma ihtiyacı duyuyoruz. Ayrıca Kocaeli Üniversitemizdeki Öğrenci Konseyi Başkanlığı seçiminde Siyasilerin baskısı ve Üniversitedeki Komisyonun gördüğü anlaşılması mümkün olmayan lüzum üzerine iptal edilmesinin “Ben kazanırsam demokrasi, sen kazanırsan iptal ederim” şeklindeki bir zihniyetin bizi birleştirmek yerine ayrıştırmaya sebebiyet vereceğinin bilinmesini istiyor, Şeyh Edebalinin Birleştirmek, Dağılanı Toplamak sorumluluk ve vebalinin seçilmişlerde olduğunu öğütlediği özlü sözlerinin hatırlanmasını ümit ediyoruz. Ayrıca ilimizde pazar günü iktidar imkânları ve desteği ile yapılacak olan yürüyüşe katılmama gerekçemizi açıklamanın zaruri olduğunu düşünüyoruz.

Şöyle ki: Gönüllü Kültür Teşekkülleri Dönem Başkanı tarafından Kocaeli Milli Kuruluşlar Birliği Başkanımız telefonla bilgilendirilerek davet edilmiş ayrıca, birliğimizin en fazla üyesi olan Türkiye Kamu-Sen Kocaeli İl Başkanlığı bir heyetle ziyaret yürüyüşe davet edilmiştir. Her iki durumda da Milli Kuruluşlar Birliğinin Milli Birlik Ruhunu amaçlayan her faaliyette doğal olarak yer alma isteği, ancak 40’a yakın STK’nın etki alanıyla düzenlenecek yürüyüşte kurumsal olarak söz hakkıyla temsil edilmesi talep edilmiş, 20.000 ' e yakın üyemize, üye yakınlarımıza, gözü kulağı bizde olan Türk Milliyetçisi vatandaşımıza birlik ve beraberlik mesajlarımızın temsilcimiz tarafından verilmesinin daha bütünleştirici olacağı iletilmiştir. Malesef bu yerinde ve olumlu katkı sağlayacak talebimiz organizasyonu yapan Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri tarafından uygun görülmemiş sadece kendileri tarafından açıklama yapılacağı iletilmiştir. Birlik ve Beraberlik yürüyüşünde dahi sağlayamayan bütünlük ve farklı fikirlere, seslere kapalı olan anlayışın bu faaliyetinin sadece Siyasi İktidarı rahatlatma çabasından ileri gitmeyeceğini görüyor, yeni kapı ruhundan uzak bu tutumun milletimiz tarafından bilinmesini istiyoruz.

Ayşegül KALAYCI