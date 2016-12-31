Milli Piyango çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak

Milli Piyango çekilişi için nefesler tutuldu, heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Piyango çekiliş sonuçlarının ne zaman açıklanacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Milli Piyango İdaresi çekiliş saatlerini açıkladı.

Milli Piyango çekilişi TRT ekranlarından yayınlanacak. İlk olarak 19:00-21:00 saatleri arası 100.000 TL için çekim yapılacaktır.

Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranı 31 Aralık 2016 akşamı açılacak, saat 19.00'dan sonra çekiliş başlayacak ve gece 23.30'da 60 Milyonluk büyük ikramiye çekilişi yapılacak.

Yılbaşı çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi'ne ait resmi internet sayfasında canlı olarak verilecektir. Saat 19:00'da başlayacak ve 100.000 TL ikramiye için 7 küre olarak 20 adet çekim yapılacaktır.

İlk olarak 19:00-21:00 saatleri arası 100.000 TL için çekim yapılacaktır.

1 - 19.00-21.00 7 KÜRE 100.000 TL 20 ADET

2 - 23.00-23.05 1 KÜRE AMORTİLER 60 TL 2 ADET

3 - 23.05-23.10 7 KÜRE 500.000 TL 1 ADET

4 - 23.10-23.15 7 KÜRE 1.000.000 TL 1 ADET

5 - 23.15-23.20 7 KÜRE 2.000.000 TL 1 ADET

6 - 23.20-23.25 7 KÜRE 5.000.000 TL 1 ADET

7 - 23.25-23.30 7 KÜRE 10.000.000 TL 1 ADET

8 - 23.30-23.45 7 KÜRE 60.000.000 TL 1 ADET

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYESİ NE KADAR?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi 60 milyon lira olarak belirlendi.

Milli Piyango İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, 31 Aralık 2016'da yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 60 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 10 milyon lira, 1 adet 5 milyon lira, 1 adet 2 milyon lira, 1 adet 1 milyon lira ve 1 adet de 500 bin liralık ikramiye verilecek.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek ikramiye tutarı ise 348 milyon 180 bin lira olacak.