  • BIST 87.882
  • Altın 144,977
  • Dolar 3,6626
  • Euro 3,8811
  • Kocaeli 1 °C

Milli Savunma Bakanı Işık, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

»
Milli Savunma Bakanı Işık, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı ve Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, ABD'li mevkidaşı James Mattis ile yaptığı görüşmede, SDG adı altında örgütlenen PYD/YPG'nin Suriye'de operasyonlarda kullanılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, "Terörle mücadele operasyonları, bu şekilde başarılı olamaz; bir terör örgütü, başka terör örgütüne tercih edilemez." dedi.

Işık, Brüksel'de yapılan NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı. İkili görüşmeler de gerçekleştiren Bakan Işık, yeni ABD Savunma Bakanı Mattis ile ilk kez bir araya geldi.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, çok yakın ve sıcak bir havada gerçekleşen ikili görüşmede, her iki bakan bütün önemli meseleleri samimiyetle değerlendirdi.

Bu ilk görüşmenin ardından düzenli bir şekilde diyalog kurmayı ve temasları sıkılaştırmayı kararlaştırdan bakanlar, bugünkü NATO Savunma Bakanları Toplantısı oturumlarında müzakere edilen konularda, Türk ve ABD tarafının tutumlarının büyük ölçüde benzeştiği saptamasını yaptı.

ABD Savunma Bakanı Mattis, Fırat Kalkanı Harekatı'nda ABD ve koalisyon güçlerinin Türkiye'ye daha fazla destek sağlayacaklarını teyid etti.

Bakan Işık da SDG adı altında örgütlenen PYD/YPG'nin Suriye'de operasyonlarda kullanılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, "Terörle mücadele operasyonları, bu şekilde başarılı olamaz; bir terör örgütü, başka terör örgütüne tercih edilemez." dedi.

Bakan Işık, temasları kapsamında ayrıca, İspanya Savunma Bakanı Maria Dolores Cospedal Garcia, İtalya Savunma Bakanı Roberta Pinotti, İngi̇ltere Savunma Bakanı Michael Fallon ve Fransa Savunma Bakanı Jean-yvers Le Drian ile de görüştü.

Bu haber toplam 494 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Müezzinoğlu’ndan çifte müjde15 Şubat 2017 Çarşamba 12:53
  • Kültür Tepesi 2’nci Etabın temeli atıldı15 Şubat 2017 Çarşamba 12:45
  • Müezzinoğlu: “Kocaeli, Türkiye’nin lokomotifi”15 Şubat 2017 Çarşamba 11:31
  • İşsizlik oranı yüzde 12'yi aştı15 Şubat 2017 Çarşamba 11:11
  • Nerede oy kullanacaksınız?14 Şubat 2017 Salı 22:51
  • Raylar üzerinde bir yalnız adam 14 Şubat 2017 Salı 22:41
  • Bakan Müezzinoğlu'nun ilk adresi belli oldu14 Şubat 2017 Salı 18:01
  • Şehidimizden ağlatan şiir14 Şubat 2017 Salı 16:24
  • Erdal Karakuş mazbatasını aldı14 Şubat 2017 Salı 16:24
  • FETÖ'den tutuklu eski polis memuru suçlamaları kabul etmedi14 Şubat 2017 Salı 14:21
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • AK Parti İl Başkanı Ceyhan: "Hedef: 65, Yakışan: 70"
    • Yardıma Var Mısın?
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti