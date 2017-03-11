Milli Savunma Bakanı Işık: “Bu Avrupa için kara leke olarak yapışacak bir anlayış”

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu taşıyan uçağın Hollanda'ya inişine izin verilmemesiyle ilgili, “Ben mevzubahissem demokrasi var, benim dışımda demokrasi yok’ anlayışı anlında kara leke olacak yapışacak bir anlayıştır” dedi.

Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu üyeleriyle bir araya gelen Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Hollanda’da Bakan Mevlüt Çavuşoğlu’nu taşıyan uçağın inişine izin verilmeyişini sert bir şekilde eleştirdi. Bakan Fikri Işık, “Ben mevzubahissem demokrasi var, benim dışımda demokrasi yok’ anlayışı kesinlikle Avrupa’nın bu noktada taşıyamayacağı bir anlayıştır. Üzerinde, anlında kara leke olacak yapışacak bir anlayıştır” dedi.



“Demokrasi herkes için demokrasi”

Türkiye’de her vatandaşın kanına dokunan bir süreç yaşandığını dile getirerek sözüne başlayan Bakan ışık, “Bir halk oylaması var ve insanlarımız gidecek vicdani kanaatlerini sandığa yansıtacaklar. Bizim Avrupa’da da milyonlarca insanımız var. Bu insanların bilgilenmesi en tabi hakları değil mi? Demokratik olarak bu güne kadar Avrupa bize hep demokrasi dersi vermeye kalktı. İşte ‘Demokraside şu olmaz, şöyle olmaz, bul olmaz.’ Peki demokrasi demek ne demektir? Demokrasi demek ifade hürriyeti demektir. Düşünceyi açıklama hürriyeti demektir. Bunun önünde engelin olmaması demektir. Şu anda yaptıkları ne? Bakanımız gidecek, uçağına izin vermiyorlar. Toplantı yapacak, belediyenin yetkilisi arıyor, salon görevlisini tehdit ediyor, izinler iptal oluyor. Hani demokrasiydi. Hani insanların kendilerini ifade etme özgürlüğü vardı sizde. Bu sizin gibi düşünen insanlar için hak da olaylara sizin gibi bakmayan insanlar için hak olamaz mı?” dedi.



“Bu davranış Avrupa için kara leke olarak yapışacak bir anlayış”

Bakan Çavuşoğlu’nun uçağının inişine izin verilmeyişinin kara leke olduğunu belirten Bakan Işık, “Şunu bilmenizi isterim ki maalesef Avrupa’da bazı mihraklar 15 Temmuz’da o hain emellerin hayata geçmemesinden, darbenin başarısız olmasından dolayı fena halde rahatsızlar. Onlar, Türkiye’nin yürüyüşünü, ilerleyişini engellemeyi kendilerine misyon edinmişlerdir. Madem demokrasi ise işte bu demokrasi sınavı. İnsanlarımız öğrensin. Yani bir tarafı kampanyasında destekleyeceksiniz, diğer tarafın da ne olduğunu anlatmak için yaptığı girişimleri engelleyeceksiniz. Bu açıkça çifte standarttır. Bu Avrupa’nın da kendi değerleriyle açıkça çeliştiğinin göstergelerinden biridir. Biz Avrupa’nın kendi değerlerine dönmesini istiyoruz. Demokrasi sadece kendileri için değil herkes için demokrasi olmalı. İnsan hayatının kutsiyeti sadece Avrupalılar için değil tüm insanlar için olmalıdır. İfade hürriyeti sadece Avrupa için değil tüm insanlık için olmalıdır. Ancak bu şartlarda Dünya huzurlu olur. Ama ‘Ben mevzubahissem demokrasi var, benim dışımda demokrasi yok’ anlayışı kesinlikle Avrupa’nın bu noktada taşıyamayacağı bir anlayıştır. Üzerinde, anlında kara leke olacak yapışacak bir anlayıştır. Bundan bir an önce kurtulmaları lazım. Özellikle Almanya ve Hollanda’ya çağrımız, ‘Bu anlayıştan bir an önce vazgeçin” diye konuştu.

“Avrupa’nın ırkçı partilerden rol kapması gayreti ciddi bir tuzak”

Avrupa’nın Türkiye için önemli olduğunu da belirten Bakan Işık, “5 milyonun üzerinde insanımız Avrupa’da yaşamaktadır. Ticaretimizin yüzde 50 neredeyse Avrupa iledir. Avrupa’nın istikrarı Türkiye için önemlidir. Onun için Avrupa’nın kendi değerlerinden sapmasını da Türkiye olarak asla benimsemeyiz. Kendi iç politikalarından kaynaklanan, özellikle kendi iç politikalarında yer alan ırkçı partilerin yükselişini engellemeye yönelik çabalarda tuzağa düştüklerinin farkında olmaları gerekir. Evet, bu Avrupa’nın merkez partileri için büyük bir tuzaktır. Irkçı partilerden rol kapma gayreti Avrupa için ciddi bir tuzaktır. Ümit ederim en kısa zamanda bu yanlıştan dönerler. Biz yaratılanı severiz yaratandan ötürü” şeklinde konuştu.