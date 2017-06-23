Milli Savunma Bakanı Işık: Soruşturma başlattık

Milli Savunma Bakanı Işık, "Hiçbir ihtimali dışlamadan her türlü ihtimalin üzerine gidiyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Manisa'da kışladaki gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine açıklamada bulundu.Bakan Işık, "Milli Savunma Bakanlığı olarak görevinde ihmali olabilecek askeri personelle ilgili idari inceleme ve soruşturma başlattık. Teftiş Kurulumuzdan dört kişilik heyet şu anda incelemesini yapıyor." dedi.

Öte yandan Işık, "Hiçbir ihtimali dışlamadan her türlü ihtimalin üzerine gidiyoruz." ifadesini kullandı.