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  3. Milli Savunma Bakanı yarın Gölcük’e geliyor 
Milli Savunma Bakanı yarın Gölcük’e geliyor 

Milli Savunma Bakanı yarın Gölcük’e geliyor 

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, yarın Gölcük’e geliyor.

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Bakan Canikli, Tersane Komutanlığında inşasına başlanan milli ve yerli ilk denizaltının birleştirme kaynağını yapacak. Canikli’nin Gölcük Belediyesi ve Gölcük AK Parti teşkilatını da ziyaret edeceği bildirildi. 
 

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