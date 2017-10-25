Milli Savunma Bakanı yarın Gölcük’e geliyor
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, yarın Gölcük’e geliyor.
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Bakan Canikli, Tersane Komutanlığında inşasına başlanan milli ve yerli ilk denizaltının birleştirme kaynağını yapacak. Canikli’nin Gölcük Belediyesi ve Gölcük AK Parti teşkilatını da ziyaret edeceği bildirildi.
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Etiketler : Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Gölcük
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