  • BIST 81.524
  • Altın 143,354
  • Dolar 3,7534
  • Euro 3,9872
  • Kocaeli 12 °C

Milli Savunma Bakanlığından emekli askerlere çağrı

»
Milli Savunma Bakanlığından emekli askerlere çağrı
Emekli subay ve astsubaylar, 31 Aralık 2020'ye kadar Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı birimlerde askeri öğrenci ve personel temin faaliyetine yönelik hizmetlerin yürütülmesi için görevlendirilebilecek.

Görevlendirilecek subay ve astsubaylara, subaylar için 1500, astsubaylar için 1300, gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar karşılığı, çalışılan her gün için ücret olarak ödenecek.

Milli Savunma Bakanlığınca, emekli subay ve astsubaylar, askeri öğrenci ve personel temin faaliyetine yönelik hizmetlerin yürütülmesi için görevlendirilebilecek. "Emekli Subay ve Astsubayların Milli Savunma Bakanlığında Personel ve Askeri Öğrenci Temin Faaliyetlerine Yönelik Hizmetlerde Görevlendirilmesine Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Olağanüstü hal kapsamında 22 Kasım 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 678 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenlemenin işleyişine yönelik hazırlanan yönetmelik, 31 Aralık 2020 tarihini geçmemek şartıyla Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı birimlerde personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerine yönelik hizmetlerin yürütülmesinde görevlendirilecek emekli subay ve astsubaylar ile bunları görevlendirecek birimleri kapsıyor.

Buna göre, personel ve askeri öğrenci temin faaliyetinde görevlendirilecek emekli subay ve astsubayların seçimi işlemi, belirtilen niteliklere uygun istekliler arasından Milli Savunma Bakanı tarafından yapılacak.

Seçilen emekli personel arasından yapılacak görevlendirmenin mahiyeti, süresi ve yerine ilişkin hususlar Personel Genel Müdürlüğünce yürütülecek. Bu şekilde yapılan görevlendirmeler, gerektiğinde görevlendirme süresine bakılmaksızın aynı usulle sonlandırılabilecek.

MİLLİ GÜVENLİĞE TEHDİT OLUŞTURDUĞU BELİRLENENLER ARANMAYACAK

Askeri öğrenci ve personel temin faaliyetinde görevlendirilecek emekli subay ve astsubaylarda, cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi, devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından birisinden mahkum olmamak gibi nitelikler aranacak.

Görevlendirilecek subay ve astsubaylarda, kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olmamak gibi niteliklere de bakılacak.

HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNDE GÖREV VERİLECEK

Görevlendirilecek emekli subay ve astsubaylara, askeri öğrenci ve personel temin sürecinin aşamalarında, temin maksatlı hazırlanacak kılavuz, emir ve talimat esaslarının belirlenmesi işlemlerinde, adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadığının ön incelemesi ve kayıt kabul aşamasında, fiziki yetenek testlerinin icra aşamasında, sağlık muayenesi işlemlerinin koordinesinde, mülakat faaliyetlerinin icrasında ve temin sürecinde ihtiyaç duyulan diğer konularda görev verilebilecek. Görevlendirilen emekli subay ve astsubaylar, görevi sırasında vakıf olduğu her türlü bilgi ve belgeyi, görevinden ayrılsa dahi hiçbir şekilde açıklayamayacak. Görevi sona erdiğinde elinde bulunan kuruma ait araç, gereç ve belgeleri kuruma iade edecek.

Görevlendirilen emekli subay ve astsubaylar, temin faaliyetlerine yönelik süreçlerde kendilerine verilen görevlerin icrasından Milli Savunma Bakanlığına karşı sorumlu olacak.

VERİLECEK MAAŞ

Görevlendirilecek subay ve astsubaylara, subaylar için 1500, astsubaylar için 1300 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar karşılığı, çalışılan her gün için ücret olarak ödenecek. Verilecek ücretten, damga vergisi hariç olmak üzere herhangi bir vergi ve kesinti yapılmayacak. Emekli subay ve astsubayların ikamet ettiği yerin dışında başka bir yerde görevlendirilmesi durumunda, belirtilen ücrete ilave olarak 6245 sayılı Harcırah Kanunu esaslarına göre işlem yapılacak. Temin faaliyetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik katkı sağlanması amacıyla emekli subay ve astsubaylar bir plan dahilinde eğitim ve bilgilendirmeye tabi tutulabilecek. 

Bu haber toplam 611 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fırat Kalkanı’nda 2085 terörist etkisiz hale getirildi14 Ocak 2017 Cumartesi 09:47
  • Anayasa değişiklik teklifinde 9. ve 10. maddeler kabul edildi14 Ocak 2017 Cumartesi 00:04
  • İşte Akçaray'da son durum13 Ocak 2017 Cuma 23:00
  • Diyadinliler "sosyal belediyecilik"le tanışacak13 Ocak 2017 Cuma 22:02
  • Gümrük Müdürlüğü için hazırlık başladı13 Ocak 2017 Cuma 21:00
  • FETÖ'den ihraç edilen polise askerlik13 Ocak 2017 Cuma 19:34
  • Nevzat Doğan: Böyle muhalefet olmaz13 Ocak 2017 Cuma 18:28
  • Zeytinburnu'nda bina çöktü13 Ocak 2017 Cuma 18:02
  • AK Parti’nin Halep Tır’ı yola çıktı13 Ocak 2017 Cuma 16:08
  • AK Parti Kadın Kolları Başkanı Yılmaz’dan Fatma Kaplan Hürriyet'e sert eleştiri13 Ocak 2017 Cuma 14:03
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Artık bir kongre merkezimiz olmalı
    • Kobak Kırtasiye
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti