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'Milli Seferberlik' kapsamında 357 bin ek istihdam

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'Milli Seferberlik' kapsamında 357 bin ek istihdam
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Erdem, "İşsizlik oranını yılda yüzde 10'un altına düşürmeyi hedefliyoruz. 2017 yılının başından itibaren 20 Mart'a kadar mevcut istihdama ek olarak 357 bin 594 kişi çalışma hayatına başladı." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem, Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı kapsamında 1 Ocak-20 Mart'ta mevcut istihdama ek olarak 357 bin 594 kişinin istihdam edildiğini söyledi.

Erdem, beraberinde Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Duran Cesur, İŞKUR İl Müdürü Ali Şahan ve bakanlık bürokratlarıyla Belediye Başkanı Muzaffer Külcü'yü ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "milli seferberlik" çağrısı doğrultusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun ocak ayında Konya'dan kamuoyuna duyurduğu "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı kapsamında il ziyaretlerine devam ettiklerini anlatan Erdem, yoğun çalışma içinde olduklarını söyledi.

Program kapsamında yıl içinde 2 milyon kişinin iş sahibi yapılmasının hedeflendiğini dile getiren Erdem, şöyle devam etti:

"Projenin birinci ayağında Çorum'a gelmiştik. O zaman esnafımızla, ziraat odalarımızla, iş adamlarımızla temaslarımız olmuştu. Proje kapsamında ikinci kez Çorum’a geldik. Esnaf odamızı ziyaret ettik, esnaf ziyaretleri yaptık. Amacımız istihdamı oluşturarak işsizliği, kayıt dışı çalışmayı aşağı düşürmek. İşsizlik oranını yıl içinde yüzde 10'un altına düşürmeyi hedefliyoruz. Bu konuda önemli mesafe de aldık. 2017 yılının başından itibaren 20 Mart'a kadar mevcut istihdama ek olarak 357 bin 594 kişi çalışma hayatına başladı."

Erdem, istihdam desteği kapsamında işe alınan her sigortalının asgari ücret üzerinden istihdam maliyeti olan SGK primi, işsizlik fonu ve diğer kesintilerinden oluşan 773 liranın devlet tarafından karşılanacağını ifade etti.

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