Milyonlarca borçluyu ilgilendiren 70 milyar liralık yapılandırma

Maliye Bakanı Naci Ağbal, hazırlıklarını yaptıkları yeniden yapılandırmanın 70 milyar liralık vergi ve prim borcunu kapsayacağını açıkladı.

Ağbal, kamunun alacaklarını tahsil etmek ve borçlulara yeni bir imkan tanınacak yapılandırmayla en az 4 milyar liralık gelir beklediklerini söyledi.

Maliye Bakanı Ağbal, Temmuz 2016-Mart 2017 dönemine ilişkin yeni çıkarılacak Yeniden Kapılandırma Kanunu ile 70 milyar liralık ödenmemiş vergi ve prim borcunun yapılandırılacağını ve bütçeye 2 milyar TL’si Haziran’da olmak üzere en az 4 milyar TL gelir öngördüklerini söyledi. Ağbal, geçmiş yeniden yapılandırma tahsilatının bu rakamlara dahil olmadığını, bugüne kadar 15 milyar TL tahsilat gerçekleşen bir önceki yapılandırmadan bu yıl öngörülen 5 milyar liralık gelir öngörüsünün de aşılacağını belirtti.

BAŞVURU MAYISTA, İLK ÖDEME HAZİRANDA

Yeniden yapılandırmayı ekonomiye destek olmak amacıyla alınan tedbirlerden biri olduğunu kaydeden Ağbal, “Bütçenin gelir tarafına katkı olacak. Yeni yapılandırmada başvuruları Mayıs’ta, ilk ödemeleri Haziran’da almayı planlıyoruz. Haziran’da bütçenin gelir tarafına önemli destek gelmesini bekliyoruz. Yeni yapılacak yeniden yapılandırmadan Temmuz 2016-Mart 2017 sonuna ilişkin dönemine tekabül etmek üzere Haziran ayında en az 2 milyar TL, yıl sonuna kadar en az 4 milyar TL vergi geliri tahsil edebiliriz” dedi..

TAHMİNLERİMİZİ AŞAR

Geçmiş yeniden yapılandırmada vergi gelirleri tahsilatının bu rakamlara dahil olmadığına dikkat çeken Ağbal “Bütçede buradan 5 milyar lira öngörmüştük. Gerçekleşme daha fazla olacak” diye konuştu.

ÖDEMESİNİ AKSATAN DA BAŞVURABİLECEK



Naci Ağbal, geçen yıl gerçekleşen darbe girişimi sonrası 1 Temmuz 2016’dan Mart 2017 sonuna kadarki dönemde ekonomide genel ve sektörel olarak ortaya çıkan yavaşlama nedeniyle mükelleflerin ödemelerini zamanında yapmasını engellediğini, yapılandırmada ile bunun giderilmesinin amaçlandığını belirtti. Ağbal, yeni yapılandırmadan bir önceki dönem başvuruda bulunup ödeme gerçekleştiremeyenlerin de yararlanabileceğini belirtti. Ağbal, yeniden yapılandırmanın vergide gönüllü uyumu olumsuz etkilediğine de dikkat çekti.