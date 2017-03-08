Milyonlarca çalışana izin müjdesi!

Torba yasanın kabulüyle işçiler artık resmi tatillerini uzatabilme hakkına sahip oldu.

Çalışanlar isterlerse 1 gün dahi yıllık izin kullanma hakkına kavuştu. Yeni Asır'dan Faruk Erdem bugün köşesinde yıllık izinle ilgili detayları kaleme aldı. İşte o yazı:

Daha önce 10 günden az olmamak üzere sadece üçe bölünen yıllık izinler yeni yasayla istenilen parçaya bölünebiliyor.

Bu durumda çalışanlar isterlerse 1 gün dahi yıllık izin kullanma hakkına kavuştu. Bu durum özellikle resmi tatiller öncesi ve sonrasında 1 günlük izin kullanarak süreyi uzatma imkanı da getirdi. Örneğin pazartesi günü başlayan bir Kurban Bayramı tatili Perşembe günü sona eriyor. Cuma günü işbaşı yapması gereken çalışan bugünü yıllık izninden saydırarak hafta sonlarıyla birlikte 9 günlük tatil yapabiliyor.

BÖLMEK SERBEST

Yeni yasa ile birlikte yine eskisi gibi 1 yılını dolduran çalışanlar kıdemlerine göre belirlenen izin günlerini kullanabiliyor. Ancak izni parçalara ayırma konusunda serbest kalınıyor. Yani 20 gün izni olan bir çalışan bunun 10 gününü kullandıktan sonra kalan 10 günü istediği kadar parçaya bölebiliyor.

Yani bu çalışan 10 gün kullandıktan sonra isterse 3+2+1+4 ya da 2+2+3+3 gibi farklı zamanlarda izinler kullanabiliyor.

Böylece işverenler de daha önce yasaya aykırı olarak kullandırdıkları 1 günlük izinler sebebiyle ceza ödemekten de kurtulmuş olacaklar.

İzinlerin bölünmesi konusunda işveren tek başına karar veremiyor. Bu kararı çalışan veriyor ve işveren ile anlaşarak izinlerini uyguluyor.

KIDEME GÖRE SÜRE

Kimin ne kadar izin kullanacağı ise çalışılan yıla göre belirleniyor. Buna göre, a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara 14 günden, b) Beş yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 20 günden, c) 15 yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 26 günden az izin kullanmıyor.

18 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük çalışanlara kıdemine bakılmadan 20 günden az izin verilemiyor.