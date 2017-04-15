  • BIST 90.064
  • Altın 154,412
  • Dolar 3,6851
  • Euro 3,9157
  • Kocaeli 14 °C

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 6 yeni düzenleme

»
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 6 yeni düzenleme
Referandumdan sonra iş hayatından birçok çalışma yapılmaya devam edecek.

Sabah'ın haberine göre referandum sonrası çalışma hayatındaki yaşanacak değişikliklerden bazıları şöyle:

KIDEM TAZMİNATINA GARANTİ: Bugün çalışanların yüzde 80'i kıdem tazminatını alamıyor. 1 yılı dolduramayana tazminat verilmiyor, işverenler 11'inci ayda işçi çıkartıp tazminatları sıfırlıyor. Hepsi artık geride kalacak. Adil, herkesin kazançlı çıkacağı bir kıdem tazminat fonu referandum sonrası geliyor. 1 gün bile çalışan tazminat alacak, işçinin parası güvence altında olacak. İşveren zora düşse bile tazminat korunacak. İşçi fonda biriken parasını iş değiştirse de taşıyabilecek.

MEMURA YENİ YASA: 52 yıllık 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ne çağın gereklerine uyuyor, ne de büyüyen Türkiye'ye katkı yapıyor. Yıllardır yamalı bohçaya dönen, kamu çalışanlarını sınıflandıran bu yasa tarihe karışacak. Yeni kamu personel rejimi ile çalışan memurun hakkını alacağı, ayrımların ortadan kaldırılacağı, kamuda iş barışının sağlanacağı bir sistem gelecek.

TAŞERONA KADRO: Kamu personel rejimi değişikliği ile kamuda çalışan 720 bin taşeronun da sorunları çözülecek. Taşeronlar bu sistem içinde yerlerini alacak ve kodrolu hale gelecek. Kamuda ayrımların kalkmasıyla taşeronlar da haklarına kavuşacak.

ÇALIŞANA ARABULUCU: Çalışanları ve işverenleri mahkeme kapılarından kurtaracak arabuluculuk sistemi devreye girecek. Yıllar süren iş mahkemesi davaları ve alacak sorunları birkaç gün içinde çözülecek. Mahkemelerin iş yükü azalacak.

HERKESE İKİNCİ EMEKLİLİK: Ocak itibarıyla başlayan zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi referandum sonrası tüm kamu kurumlarında ve küçük işletmelerde de uygulanmaya başlayacak. Çalışanlar 10 yılda ikinci emeklilik hakkına kavuşacak. Devlet sistemdeki herkese anında 1.000 lira ödeyecek, yatırdığı taksite yüzde 25 ekleyecek. 10 yıl sonunda emeklilik tercih edilince de toplanan paraya yüzde 5 daha ilave edilecek.

BORÇLAR SİLİNECEK: Referandum sonrası çıkartılacak yasa ile yeni bir yapılandırma gündeme gelecek. Vatandaş devletle barışacak, borcundan kurtulacak. Sadece borçlular değil düzenli ödeme yapanlar için de indirim gibi avantajlar devreye girecek.

Bu haber toplam 226 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tüpraş'ta işçiler eylemlerini sürdürdü13 Nisan 2017 Perşembe 12:43
  • DOĞUMARSİFED, Kocaeli merkezli kuruldu13 Nisan 2017 Perşembe 11:09
  • Dolar ne kadar?13 Nisan 2017 Perşembe 11:06
  • Encümen’de 4 taksi durak yeri ihale edildi12 Nisan 2017 Çarşamba 15:57
  • Demir alım ihalesine 2 teklif12 Nisan 2017 Çarşamba 15:30
  • S Cafe’ye yeni işletmeci12 Nisan 2017 Çarşamba 11:40
  • Müdavim Cafe’nin kiralama ihalesi yapıldı11 Nisan 2017 Salı 15:38
  • Tropikal Kafe'ye 4 bin TL11 Nisan 2017 Salı 15:34
  • Yelken Cafe'de işletmeci değişmedi11 Nisan 2017 Salı 15:31
  • Zeytinoğlu: Cari açığı düşürmek için...11 Nisan 2017 Salı 14:13
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti