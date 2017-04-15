Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 6 yeni düzenleme

Referandumdan sonra iş hayatından birçok çalışma yapılmaya devam edecek.

Sabah'ın haberine göre referandum sonrası çalışma hayatındaki yaşanacak değişikliklerden bazıları şöyle:

KIDEM TAZMİNATINA GARANTİ: Bugün çalışanların yüzde 80'i kıdem tazminatını alamıyor. 1 yılı dolduramayana tazminat verilmiyor, işverenler 11'inci ayda işçi çıkartıp tazminatları sıfırlıyor. Hepsi artık geride kalacak. Adil, herkesin kazançlı çıkacağı bir kıdem tazminat fonu referandum sonrası geliyor. 1 gün bile çalışan tazminat alacak, işçinin parası güvence altında olacak. İşveren zora düşse bile tazminat korunacak. İşçi fonda biriken parasını iş değiştirse de taşıyabilecek.

MEMURA YENİ YASA: 52 yıllık 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ne çağın gereklerine uyuyor, ne de büyüyen Türkiye'ye katkı yapıyor. Yıllardır yamalı bohçaya dönen, kamu çalışanlarını sınıflandıran bu yasa tarihe karışacak. Yeni kamu personel rejimi ile çalışan memurun hakkını alacağı, ayrımların ortadan kaldırılacağı, kamuda iş barışının sağlanacağı bir sistem gelecek.

TAŞERONA KADRO: Kamu personel rejimi değişikliği ile kamuda çalışan 720 bin taşeronun da sorunları çözülecek. Taşeronlar bu sistem içinde yerlerini alacak ve kodrolu hale gelecek. Kamuda ayrımların kalkmasıyla taşeronlar da haklarına kavuşacak.

ÇALIŞANA ARABULUCU: Çalışanları ve işverenleri mahkeme kapılarından kurtaracak arabuluculuk sistemi devreye girecek. Yıllar süren iş mahkemesi davaları ve alacak sorunları birkaç gün içinde çözülecek. Mahkemelerin iş yükü azalacak.

HERKESE İKİNCİ EMEKLİLİK: Ocak itibarıyla başlayan zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi referandum sonrası tüm kamu kurumlarında ve küçük işletmelerde de uygulanmaya başlayacak. Çalışanlar 10 yılda ikinci emeklilik hakkına kavuşacak. Devlet sistemdeki herkese anında 1.000 lira ödeyecek, yatırdığı taksite yüzde 25 ekleyecek. 10 yıl sonunda emeklilik tercih edilince de toplanan paraya yüzde 5 daha ilave edilecek.

BORÇLAR SİLİNECEK: Referandum sonrası çıkartılacak yasa ile yeni bir yapılandırma gündeme gelecek. Vatandaş devletle barışacak, borcundan kurtulacak. Sadece borçlular değil düzenli ödeme yapanlar için de indirim gibi avantajlar devreye girecek.