  • BIST 90.814
  • Altın 144,440
  • Dolar 3,6879
  • Euro 3,8979
  • Kocaeli 20 °C

Milyonlarca emekliye bir müjde daha!

»
Milyonlarca emekliye bir müjde daha!
Bankadan daha önce promosyon almış olan 1,5 milyon emekliye fark yolu açıldı. Para şimdi belirlenen taban tutarların altında ise banka aradaki farkı ödeyecek.

Bazı bankaların 11.5 milyon emeklinin maaşlarını kendi şubelerine taşıması için verdiği promosyon; kurala bağlandı, yararlanma şartları kolaylaştırıldı, tutarı yükseltildi, 16 bankaya yayıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile protokol imzalayan bankalar, emeklilere, 3 yıllık dönem için maaşa göre en az 300, 375, 450 lira promosyon ödeyecek. Bunun için de emeklinin sadece kimlik kartı ile başvurup '3 yıl maaşımı sizden alacağım' demesi yeterli olacak. Bankalar, başvurusunu yapan emeklilere, TC kimlik numaralarının son rakamına göre ödeme yapmaya başlarken; daha önceden promosyon almış olan emekliler için yeni bir hak daha doğdu. SGK, bankalarla yaptığı yeni protokole 'fark ödemesi' maddesi koydu.

İSTERSE AYRILABİLECEK

Buna göre; emekliye daha önce yapılan ödeme, şimdi belirlenen taban tutarların altında ise banka aradaki farkı ödeyecek. Örneğin; daha önce 3 yıllık dönem için 300 lira promosyon alan ancak şu an maaşına göre 450 lira ödeme alması gereken emekliye, banka 150 lira daha verecek. Takvim'in haberine göre, protokolle, emekliye bir imkan daha sağlandı. Daha önceden promosyon almış olan emekli, bunun kalan zamana tekabül eden tutarını iade ederek bankasını değiştirebilecek. Böylece emekli kim daha yüksek ödeme teklif ediyorsa, o bankaya geçebilecek. Örneğin; 3 yıllık dönem için A bankasından 300 lira promosyon alınmış, üzerinden 2 yıl geçmiş ise emekli kalan 1 yıla tekabül eden 100 lirayı iade ederek A bankasından ayrılabilecek. B bankası daha yüksek ödeme teklif ediyorsa B bankasına geçip oradan ödeme alabilecek. Yani daha önceden promosyon almış emekli, isterse aynı bankadan fark ödemesi alacak isterse de kalan sürenin ödemesini iade edip başka bankaya geçebilecek.

1.5 MİLYON EMEKLİ ALDI

SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı, emeklilere promosyon ödemesinde 3 yıl taahhüt dışında bir şart olmadığını vurgulayarak, "Şu ana kadar 14 banka ve PTT, protokolde şartların kaldırılması talebimize olumlu cevap verdiler. 8 bankamız 2.5 milyona yakın bir emeklimizden taahhüt aldı. Şu ana kadar 5 bankamız da yaklaşık 1.5 milyon emeklimize promosyonunu ödemiş durumdalar" dedi. Dul ve yetimler için de hak olduğunu belirten Mehmet Selim Bağlı, "Emekli maaşı alan herkes promosyon kapsamına giriyor" diye konuştu.

Bu haber toplam 825 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kırmızı et açığı "şarole" ve "limuzin"le kapatılıyor06 Mart 2017 Pazartesi 13:19
  • Pirelli eleman alacak! İşte şartlar06 Mart 2017 Pazartesi 11:09
  • Kocaeli Devlet’in kantini kiralanıyor06 Mart 2017 Pazartesi 10:53
  • İzmit’te bozulan yollar için tamir ihalesi06 Mart 2017 Pazartesi 10:33
  • Üreticiye 'süper' teşvikler yolda05 Mart 2017 Pazar 16:11
  • Maliye Bakanı Ağbal’dan Kocaelili otobüsçülere büyük jest04 Mart 2017 Cumartesi 21:56
  • Bakan Ağbal: “Kocaeli’de her geçen gün..."04 Mart 2017 Cumartesi 19:58
  • Bakan Ağbal: “Kocaelili muhasebeciler iyi iş çıkartıyor”04 Mart 2017 Cumartesi 18:18
  • Çiftçi, MÜSİAD’da Yeni Dünya düzenini anlattı04 Mart 2017 Cumartesi 16:57
  • Service Line, hizmete açıldı04 Mart 2017 Cumartesi 16:29
    • ÖNE ÇIKANLAR
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti