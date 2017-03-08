  • BIST 90.814
  • Altın 143,872
  • Dolar 3,6876
  • Euro 3,9018
  • Kocaeli 4 °C

Milyonlarca işçiyi ilgilendiren yeni düzenleme

»
Milyonlarca işçiyi ilgilendiren yeni düzenleme
İşçinin işten ayrıldıktan sonra dava açabilmesine yönelik sürenin 2 yıla düşürülmesi, SGK eksik prim davaları gibi işçi işveren arasındaki sorunlar için yeni çözümler yolda.

Türkiye’de açılan ekonomik davaların yarısı işçi ve işveren arasındaki başta kıdem tazminatı olmak üzere uyuşmazlıklardan kaynaklanıyor. İş mahkemelerinde dava sürelerini kısaltmak ve mahkemelerin yükünü azaltmak üzere hazırlanan taslak kamuoyuna açıklandıktan sonra yürütülen görüşmelerde büyük oranda uzlaşma sağlandı. İşçinin işten ayrıldıktan sonra dava açabilmesine yönelik sürenin 2 yıla düşürülmesi ana tartışma konusuydu. Halen 10 yıl olan bu sürenin, kamunun geçmişe yönelik inceleme zamanaşımında olduğu gibi 5 yıla düşürülmesi konusunda uzlaşma sağlandı. Genel olarak, zaman aşımına yönelik bir değişiklik yapılırsa da 3 yıla indirilebilecek. Sendikaların itirazları bu noktaya yoğunlaşmıştı.

ARABULUCU MEKANİZMASI OLUŞTURULACAK

Tasarının diğer kritik maddesi, dava açmadan önce zorunlu olarak arabulucuya gidilmesi uygulamasına yönelik olarak da işçi sendikaları büyük ölçüde itirazlarını çektiler. Bölgesel olarak sendikaların da dahil olacağı arabulucu mekanizması oluşturulacak. Olası şekilde arabulucuların hatalarına bağlı olağandışı durumlarda da yargıya gitmek kolaylaştırılacak.

ZAMAN AŞIMI 5 YIL OLARAK TEKLİF EDİLECEK

Dünya gazetesinden Mehmet Kaya’nın edindiği bilgilere göre taslağa görüşmeler sonunda son şekli verilmedi. Referandum çalışmaları nedeniyle de nisan ayı sonrasına bırakıldı. Bakanlık topladığı görüşler çerçevesinde Bakanlar Kurulu’na bir sunuş yapacak. Sunuşta, zaman aşımının 5 yıl olarak teklif edileceği öğrenildi.

ARABULUCULUK BÜRO SAYISI ARTIRILACAK

Tasarıda öngörülen zorunlu arabuluculuk mekanizmasına ilişkin olarak da, arabuluculuk bürosu sayısının artırılması ve daha kurumsal bir yapının oluşturulmasına yönelik olduğu belirtildi. Yapılan değişiklik önerileri içinde, arabuluculuk bürosuna yönelik yargının daha etkin olmasını da sağlayacak şekilde, çok sayıda arabuluculuk bürosu kurulmasının da değerlendirildiği kaydedildi.

İŞTEN AYRILDIKTAN SONRA...

İş Mahkemeleri Kanun Tasarısı’nda, dava sayısının azaltılmasına ve süreçlerin hızlandırılmasına yönelik düzenlemeler öngörülmüştü. Bu kapsamda, arabulucuya başvurmadan iş mahkemelerine dava açılması önlenmiş ve işten ayrıldıktan sonra 2 yıl içinde kıdem, izin vb. alacaklar ile SGK eksik prim davaları gibi şahsi uyuşmazlığın açılması zorunlu kılınmıştı.

Bu haber toplam 216 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzmit Hayvan Pazarı satış yerleri ihaleye çıkıyor 06 Mart 2017 Pazartesi 16:08
  • Kadın istihdamına hayat verecek proje06 Mart 2017 Pazartesi 14:54
  • Kırmızı et açığı "şarole" ve "limuzin"le kapatılıyor06 Mart 2017 Pazartesi 13:19
  • Pirelli eleman alacak! İşte şartlar06 Mart 2017 Pazartesi 11:09
  • Kocaeli Devlet’in kantini kiralanıyor06 Mart 2017 Pazartesi 10:53
  • İzmit’te bozulan yollar için tamir ihalesi06 Mart 2017 Pazartesi 10:33
  • Üreticiye 'süper' teşvikler yolda05 Mart 2017 Pazar 16:11
  • Maliye Bakanı Ağbal’dan Kocaelili otobüsçülere büyük jest04 Mart 2017 Cumartesi 21:56
  • Bakan Ağbal: “Kocaeli’de her geçen gün..."04 Mart 2017 Cumartesi 19:58
  • Bakan Ağbal: “Kocaelili muhasebeciler iyi iş çıkartıyor”04 Mart 2017 Cumartesi 18:18
    • ÖNE ÇIKANLAR
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti