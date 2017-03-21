Milyonlarca kişiye erken emeklilik müjdesi

Hükümet erken emeklilik çalışmalarına başladı. Sağlık çalışanları için erken emeklilik projesinde sona geliniyor. Erken emeklilik için bir komisyon da kuruldu

Hangi kamu görevlilerinin hangi şartlarda ve süreyle fiili hizmet süresi zammından (yıpranma payı) yararlandırılacağı konusu yeniden değerlendiriliyor. Bu amaçla oluşturulan komisyon, çalışmalarını sürdürüyor.

Sağlık çalışanları için yapılan çalışmanın son aşamada olduğu belirtiliyor. Öğretmenler, postacılar ve itfaiyeciler gibi pek çok meslekteki çalışanlar, heyecanla kendilerine de bu imkanın verilmesini bekliyor. Takvim'in haberine göre, kamu çalışanlarının erken emeklilik talebi, son toplu sözleşmeye damgasını vurmuştu. Her hizmet kolundan erken emeklilik talebi gelince, bir komisyon oluşturulması kararlaştırılmıştı. Bu kararın ardından hızla düğmeye basıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde bir komisyon oluşturuldu.