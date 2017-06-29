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Milyonlarca memur ve emekli o günü bekliyor! İşte alacakları zam oranı...

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Milyonlarca memur ve emekli o günü bekliyor! İşte alacakları zam oranı...
Milyonlarca memur ve emeklinin temmuz maaşı zammı için nefesler tutuldu.

İlk 5 aydaki enflasyonun yüzde 6,18 olarak gerçekleşmesinin ardından, 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı rakamlarına çevrildi. Peki, temmuz 2017 memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

Toplu sözleşmeye göre, yılın ikinci yarısında yüzde 4 zam alacak devlet memurları ve emeklilerin gözü, enflasyon farkı için ilk 6 aylık enflasyonun belli olacağı 3 Temmuz Pazartesi gününe çevrildi.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) enflasyon rakamlarına göre, memur maaşlarına da baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta yüzde 0,45 yükseldi, yılın ilk 5 ayındaki artış ise yüzde 6,18 oldu. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 3'lük artış aşılmış oldu.

Maaşlara yansıyabilecek fark için gözler, 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrilirken, haziran ayında TÜFE sabit kalsa bile, devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, yüzde 3'ün üzerine yüzde 3,18 enflasyon farkından yararlanacak. Bu ay fiyatlarda yüzde 3'ten daha az düşüş olması halinde bile maaşlara enflasyon farkı yansıyacak.

Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı, 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. Haziran ayı tüketici fiyat endeksinin, 2016 Aralık ayına göre 6 aylık değişim oranı yüzde 3'ü aşarsa memurlara enflasyon farkı ödenecek. Memurlar 2017'nin ilk 6 ayı için yüzde 3 zam almıştı.

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