Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, uzun süredir merak edilen memura performans sisteminin ayrıntılarına ilişkin açıklama yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 657 Sayılı Kanun kapsamında iş güvencesinin tapulu mal gibi olmasının yanlış olduğunu belirterek, "Memurun kendisini geliştirmesinin yolu açılmalı, liyakati, performansı değerlendirebilmeli. Yılların getirdiği kıdemle, birikimle bunu ölçmek doğru değil. Bunda da ısrarla güvence diyorsak kamu da beklediği hizmeti alamaz. Mesleklere göre 5 yılda bir kendini çek edebilen bir sistem olmalı" demişti. Milyonlarca memurla ilgili çok önemli açıklama

Müezzinoğlu'nun bu sözleri sonrasında bazı sendika ve muhalefet temsilcileri 2.5 milyon memurun iş güvencesinin kaldırılacağını iddia etmişti.

Bu tartışmaların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, uzun süredir üzerinde çalışılan memura performans sisteminin ayrıntılarına ilişkin bir açıklama yaptı.

"Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanan Kamu Personelinin Başarılarının Değerlendirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik Taslağına ilişkin olarak kamuoyunda oluşması muhtemel yanlış anlaşılmaların önüne geçilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir" denilen açıklama şöyle devam etti:

- Hazırlanan başarı değerlendirme sistemiyle kamu personelinin çalışma güvencesi daha da güçlendirilmiştir.

AMİR, NOTUYLA BİRLİKTE GEREKÇESİNİ DE AÇIKLAYACAK

- Sistem tamamen açık ve şeffaftır. Amirlerce verilecek puanlar izleme formuna dayanacaktır ve gerekçeli olacaktır.

- Planlama, geri bildirim ve değerleme aşamaları katılımcı bir şekilde gerçekleştirilecektir.

MEMUR DA AMİRİNE NOT VERECEK

- Astlar, en yakın üstleri tarafından değerlendirildiği gibi, üstler de en yakın astları tarafından değerlendirilecektir.

VATANDAŞ VE ARKADAŞ DA NOT VERECEK

İş arkadaşları ve hizmetten yararlananlar da belirli ölçülerde değerlendirme sistemine dâhil edilmiştir.

MEMURUN KADERİ AMİRİN İKİ DUDAĞI ARASINDA DEĞİL

- Dolayısıyla, öngörülen sistemde kamu görevlilerinin kaderi sadece amirlerin iki dudağı arasında değildir.

NOTU DÜŞÜK OLAN EĞİTİME ALINACAK

- Hazırlanan Tasarıda, düşük başarı gösteren personel, öncelikle gelişim planları çerçevesinde hizmet içi eğitime tabi tutulacaktır. Birincil amaç, başarısız personelin tespit edilen eksikliklerini eğitimle tamamlamaktır.

EĞİTİMDE BAŞARISIZ OLANIN GÖREVİ DEĞİŞECEK

Buna rağmen başarısız olmaya devam eden personel, başarılı olabileceği başka bir görevde veya görev yerinde değerlendirilecektir. Bu durum, hem ilgili personelin lehinedir, hem de kamu yararının gereğidir.

GÖREVLERİNE SON VERİLMEYECEK

Devlet memurlarının görevlerine son verilmesi ise söz konusu değildir.

BAŞARI NOTU NE İŞE YARAYACAK?

Başarılı personelin bu durumu;

· Görevde yükselmelerinde,

· Görevleriyle ilgili kişisel gelişim imkânlarının desteklenmesinde,

· Yurt dışı görevlendirmelerde

· İnsan kaynakları planlamasının diğer alanlarında değerlendirilecektir.

NOTU YÜKSEK OLANA EKSTRA MAAŞ YOK

Ayrıca, Devlet memurlarına yönelik herhangi bir performans ödemesi öngörülmemektedir.

