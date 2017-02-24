Milyonları etkiliyor: Eviniz, arsanız, iş yeriniz varsa...

Eldeki gayrimenkulün (ev, işyeri, arsa, arazi) satışından elde edilen kazançlar, değer artış kazancı kabul ediliyor.

Gayrimenkulün edinme şekli, elde bulundurma süresi ve elde edilen kazanç tutarına göre de ortaya çıkan kazancın beyan edilip, vergi ödenmesi gerekiyor.

Milliyet'ten Prof. Dr. Metin Taş yazdı;

Gayrimenkullerin edinme tarihinden itibaren 5 yıl dolmadan satılması halinde elde edilen kazanç vergiye tabi. Ancak edinme tarihinden itibaren 5 yıl geçtikten sonra satılması halinde, tutarı ne olursa olsun elde edilen kazanç değer artış kazancı sayılmıyor. Dolayısıyla elde edilen kazanç için beyanname verilmesi ve vergi ödenmesi gerekmiyor.

Yine, ivazsız (bedelsiz) olarak (bağış, veraset) edinilen gayrimenkullerin satılmasından sağlanan kazançlar, değer artış kazancı olarak vergilendirilmiyor. İvazsız edinilen gayrimenkullerde elde bulundurma süresi de aranmıyor. Gayrimenkul 1 yıl, 2 yıl, 5 yıl, ne kadar süre ile elde tutulmuş olursa olsun, elde edilen kazanç vergilendirilmiyor.

11.000 TL İSTİSNA VAR

Gayrimenkul satış kazançlarının vergilendirilmesinde, 2016 yılı için 11 bin TL istisna uygulanıyor. 5 yıl içinde yapılan gayrimenkul satışından elde edilen kazancın vergilendirilmesi için kazanç tutarının, 11 bin TL’lik istisna tutarını aşması gerekiyor. Kazancın 11 bin TL’yi aşmaması halinde beyan edilmesi gerekmiyor. Başka gelirlerden dolayı beyanname verilmesi halinde de gayrimenkul satış kazancı beyannameye dahil edilmiyor.

Satış kazancı Gayrimenkul satışından doğan kazancın vergilendirilmesi için; Satılan gayrimenkulün, bir bedel karşılığında edinilmiş olması, Edinme tarihinden itibaren 5 yıl içinde elden çıkarılmış olması, Kazancın, elde edildiği yıl için belirlenen istisna tutarını aşması gerekiyor.

Elde tutma süresi Gayrimenkulün elde bulundurma süresine ilişkin beş yıllık sürelerin hesaplanmasında edinme tarihi ile satış tarihi gün, ay ve yıl olarak dikkate alınıyor.

Örneğin, 25 Nisan 2015 tarihinde edinilen gayrimenkulün beş yıllık elde bulundurma süresi 25 Nisan 2020 tarihinde doluyor. Gayrimenkul bu tarihten sonra satılmışsa, elde dilen kazanç vergilendirilmiyor. Alım tarihi önemli Dört ve beş yıllık sürelerin hesabında iktisap (edinme) tarihi olarak; Satın almada tapuya tescil tarihi, İnşa edilen gayrimenkullerde yapı kullanma izin belgesinin (iskânın) alındığı tarih, Kooperatif ortaklarına tahsis edilen gayrimenkullerde tahsis tarihi, Arsa karşılığında alınan konut ve işyerinde yapı kullanma izin belgesinin alındığı tarih, dikkate alınıyor.

Cebri (zorla) icra ve şüyuun izalesiyle (ortaklığın kaldırılmasında) edinme halinde tapuya tescilden önce resmi işlemlerin tamamlanmasıyla iktisap gerçekleşiyor.

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi ile teslim alınarak kullanılmaya başlanan gayrimenkulün iktisap tarihi ise taşınmazın tasarruf hakkının mükellefe bırakıldığı tarih oluyor.

KAZANÇ NASIL HESAPLANIR?

2016 yılında satılan gayrimenkulün değer artış kazancı hesaplanırken: Önce iktisap (edinme) bedeli, satışın yapıldığı ay hariç olmak üzere Üretici Fiyat Endeksindeki (ÜFE) artış oranında artırılacak. Ancak endekslemenin yapılabilmesi için artış oranının yüzde 10 veya üzerinde olması gerekiyor.

Endekslenmiş edinme bedeli ile satış dolayısıyla yapılan masraflar, satış bedelinden çıkarılacak.

Ortaya çıkan kazançtan 2016 yılı için belirlenen 11.000 TL istisna düşülecek.

Kalan kısım değer artış kazancı olarak yüzde 15’ten başlayan gelir vergisi tarifesine göre vergilendirilecek.

Satış kazancı, 27 Mart Pazartesi günü mesai bitimine kadar beyan edilip, hesaplanan vergi Mart ve Temmuz aylarında iki taksit halinde ödenecek.

ÖRNEK: 2012’nin kasım ayında 100 bin TL’ye alınan gayrimenkul, 2016 Şubat ayında 150 bin TL’ye satıldı. Satış, 5 yıl içinde gerçekleştiği için elde edilen kazanç, değer artış kazancı sayılacak. Ancak, kazancın vergilendirilip vergilendirilmeyeceğini belirlemek için aşağıdaki hesaplamaların yapılması gerekecek. Endeksleme, gayrimenkulün maliyet (edinme) bedeli olan 100 bin TL üzerinden yapılacak.

