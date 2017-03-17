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Milyonluk asfalt yama ihalesi

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Milyonluk asfalt yama ihalesi
İzmit Belediyesi’nde milyonluk asfalt yama ihalesi yapıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından şehrin muhtelif yerlerinde bozulan yolların tamiri için açılan asfalt yama ihalesine 3 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 2 milyon 665 bin lira ve yapım süresi 210 gün olan ihaleye Nursel Asfalt 2 milyon 372 bin lira,

Bibsaş Karadeniz firması 2 milyon .876 lira ve Simgemat Asfalt firması da 2 milyon 515 lira teklif verdi. Komisyon teklifleri değerlendirip ihaleyi kazanan firmayı önümüzdeki günlerde açıklayacak.

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