Mimar Mehmet Kıldış vefat etti
Kocaeli Üniversitesi İç Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi Mimar Mehmet Kıldış, vefat etti.
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İzmit Alikahya Yıldız konutlarında oturan 58 yaşındaki Kıldış, geçtiğimiz Pazar günü evinde beyin kanaması geçirdi. Medikal Park Hastanesi’nde kaldırılan Kıldış, yoğun bakıma alındı. Bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Tahir Akman’ın yeğeni olan evli ve 3 çocuk babası Kıldış’ın cenazesi yarın Fevziye Camii’nde öğleyin kılınacak namazın ardından Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
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Etiketler : Mimar Mehmet Kıldış, vefat
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