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Mimar Sinan OO’da şiirli kapanış

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Mimar Sinan OO’da şiirli kapanış
İzmit Yenişehir Mahallesi Turan Güneş Caddesi’nde yer alan Mimar Sinan Ortaokulu’nda yarıyıl tatili öncesi şiir dinletisi gerçekleştirildi.

Mimar Sinan Ortaokulu’nda Türkçe Öğretmeni Mehmet Kayı’nın önderliğinde düzenlenen, öğretmen ve öğrencilerinin hazırlamış olduğu şiir dinletisi büyük ilgi gördü.

 “Öğrenci Öğretmen El Ele” sloganlı, aşk şiirleri okunduğu etkinlikte, 3 öğretmen ve 9 öğrenci şiirler okudu, bir öğretmen de şarkı söyledi. Her yıl 2 kere düzenlenen etkinliğin bu yıl 4’üncüsü düzenlendi. Programa, bu yıl öğretmenler de katıldı.

Okul Müdürü Ali Şükrü Günaydın, “Hepimizin bildiği gibi eğitim, sadece bir konuda bilgi verme işlemi değildir. Eğitim çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklerle bir takım davranışların değiştirilip öğrencilere olumlu davranışlar kazandırılması işlemidir. Bu kapsamda bugün bu güzel şiir dinletisi etkinliğini gerçekleştirmiş olduk. Eskilerin ‘büyülü söz’ dedikleri şiir, gerçekten tarihin en eski dönemlerinden günümüze kadar hiçbir dönemde önemini yitirmemiştir, bundan sonra da yitirmeyecektir” dedi. Günaydın, Mehmet Kayı bayta olmak üzere etkinlikte görev alan herkese teşekkür etti.

Buse Kadıoğlu-Nesrin Furuncu

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